Tsahal révèle les noms de trois soldats tués à Naplouse et à Gaza

Deux soldats de Tsahal de la Brigade Kfir ont été tués dans une attaque à la voiture perpétrée par un terroriste palestinien à Naplouse en Cisjordanie, a annoncé jeudi l’armée israélienne, ajoutant que le terroriste était détenu par l’Autorité palestinienne qui ne l’avait pas encore remis à Tsahal. . Un autre soldat est tombé au combat dans la bande de Gaza.

Les trois soldats ont été identifiés comme étant un St.-Sgt, âgé de 20 ans. Eliya Hilel de Tel Zion et le St.-Sgt, 20 ans. Diego Shvisha Harsaj de Tel Aviv et le Sgt. Yedidya Azugi du 101e bataillon de parachutistes. Les deux premiers ont été tués lors de l’attaque à l’bélier de Naplouse, tandis que le second a été tué au cours de combats dans le nord de Gaza.

Le terroriste palestinien qui a perpétré l’attaque à Naplouse a fui les lieux mais s’est ensuite rendu à l’Autorité palestinienne, ont rapporté les médias israéliens.

L’Autorité palestinienne n’a pas encore remis le terroriste à Tsahal.

Les deux soldats contrôlaient un autre véhicule palestinien à un point de contrôle lorsque le terroriste les a percutés.

Évaluation de la situation

Il a été rapporté plus tard que des soldats de Tsahal menaient des activités opérationnelles à Naplouse et à Ramallah.

Le chef d’état-major a mené une première enquête et une évaluation de la situation sur les lieux de l’attaque à la voiture-bélier à Samarie, au cours de laquelle deux soldats ont été tués la nuit dernière.

Le chef d’état-major général de Tsahal, Herzi Halevi, est arrivé sur les lieux de l’attaque à la bélier où les deux soldats ont été tués pour procéder à une évaluation de la situation. Il a été rejoint par Yehuda Fox, commandant du commandement central.

Des soldats de Tsahal opèrent dans la bande de Gaza, le 28 mai 2024 (crédit : UNITÉ DU PORTE-PAROLE DE Tsahal)

Hommages aux soldats tombés au combat

Le conseil régional de Binyamin a déclaré que Hilel avait étudié à la Yeshiva. Il y a trois mois, il a été blessé par des éclats d’obus alors qu’il combattait à Gaza, mais il a repris ses activités opérationnelles.

Le président du Conseil régional de Shomron, Yossi Dagan, a rendu hommage à Azugi : « Il était aimé de tous ceux qui l’entouraient, avec un large sourire et un grand cœur, un leader et un leader parmi ses amis.

« Nous marcherons sur le chemin des héros tombés pour la défense du peuple et de la patrie, que sa mémoire soit une bénédiction. »

« Ce soir, nous voyons une fois de plus comment l’ennemi en Cisjordanie cherche à nous détruire partout – en Samarie et à Bat Hefer », a déclaré le chef du Conseil de Yesha, Israel Ganz, en réponse à l’attaque, a rapporté Walla.

Il a appelé le gouvernement et Tsahal à agir sur le terrain contre les terroristes et ceux qui les soutiennent.