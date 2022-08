Tsahal publie une vidéo d’un prétendu raté de roquette meurtrier à Gaza

Selon l’armée israélienne, il a été lancé par le Jihad islamique palestinien et a tué plusieurs enfants à Gaza

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont publié dimanche une vidéo montrant ce qu’elles disent être un tir raté d’une roquette par le Jihad islamique palestinien (JIP) qui a tué plusieurs enfants à Gaza.

Le clip semble montrer un barrage de roquettes, avec un missile perdant de la vitesse et tombant. L’armée israélienne a déclaré qu’elle avait été lancée par le groupe militant du Jihad islamique à Gaza la nuit dernière et avait tué des civils palestiniens, y compris des enfants. Tsahal a également accusé le JIP d’utiliser des civils comme «boucliers humains.”

Regardez ce lancement de roquette raté qui a tué des enfants à Gaza. Ce barrage de roquettes a été tiré par l’organisation terroriste du Jihad islamique à Gaza la nuit dernière. La roquette dans le cercle rouge a raté, tuant des civils palestiniens – y compris des enfants – à Jabaliya, dans le nord de Gaza. pic.twitter.com/55zSU3fsRY — Forces de défense israéliennes (@IDF) 7 août 2022

Pendant ce temps, selon les autorités palestiniennes, le nombre de morts à Gaza s’élève à 29, dont six enfants et quatre femmes, avec 253 civils blessés.

Auparavant, Tsahal avait confirmé avoir mené des frappes sur plusieurs «cibles terroristes» à travers Gaza samedi, mais a nié toute responsabilité dans une explosion meurtrière au camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de l’enclave, qui aurait tué plusieurs personnes, dont des enfants.

“Suite aux informations sur les événements tragiques de Jabaliya, Tsahal a conclu un débriefing approfondi. Sur la base de toutes les données des systèmes de Tsahal, il semble que cet événement soit le résultat d’un raté de roquette du Jihad islamique“, a déclaré Tsahal, ajoutant qu’il”n’a mené aucune activité à Jabaliya au moment de l’événement.”

Les tensions à Gaza ont éclaté lundi, après l’arrestation par Israël du chef du Jihad islamique en Cisjordanie, Bassem Saadi. Un adolescent palestinien a été tué lors du raid sur la maison de Saadi. Au milieu d’un tollé parmi les Palestiniens, le JIP a menacé de représailles, plaçant ses combattants dans l’enclave en état d’alerte maximale.

Vendredi, Tsahal a lancé l’opération Breaking Dawn, citant le «menace imminente d’attaque contre des civils israéliens posée par l’organisation terroriste Jihad islamique.” Les frappes israéliennes ont tué un haut commandant du JIP, Taysir al-Jabari, et ciblé d’autres membres du groupe militant.

Le Premier ministre israélien Yair Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz ont publié une déclaration disant que l’opération se poursuivrait aussi longtemps que nécessaire.

“Tsahal, le Shin Bet [Israel Security Agency] et les forces de sécurité continueront d’agir contre le Jihad islamique jusqu’à ce que nous rétablissions la paix et supprimions la menace qui pèse sur les enfants [living in the Gaza border region]», a déclaré Gantz.

Jurant de poursuivre les attaques contre les cibles du Jihad islamique, Lapid a déclaré qu’Israël faisait de son mieux pour minimiser les pertes civiles à Gaza. “Nous agissons de manière ciblée et responsable afin de minimiser les dommages à ceux qui ne sont pas impliqués,», a déclaré le Premier ministre.