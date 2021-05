Tsahal publie une vidéo d’eux bombardant le site de lancement de roquettes du Hamas dans une zone civile – The Right Scoop

L’armée israélienne a publié ce matin une vidéo montrant comment le Hamas place ses lance-roquettes dans des zones civiles, qu’il utilise ensuite pour tirer sur Israël. Dans ce cas, Tsahal détruit le site, mais après avoir attendu que les civils fuient:

Tsahal écrit dans son tweet:

Voyez-le de vos propres yeux: le Hamas a transformé une structure civile à Gaza en un site de lancement de roquettes prêt à tirer des roquettes sur Israël. Sous intl. la loi, une structure civile utilisée à des fins militaires est une cible militaire légitime. Nous avons donné aux civils le temps d’évacuer, puis…

Une fois de plus, Tsahal attend que les civils fuient avant de détruire le site de lancement de roquettes. Ce qui est le contraire de ce que veut le Hamas, c’est-à-dire que ces civils meurent pour qu’ils puissent exercer plus de pression sur Israël et les blâmer pour les attaques.

Dans l’actualité connexe…

JUST IN – Le Hamas Al-Qassam lance une autre attaque à la roquette majeure contre Israël depuis Gaza. Plusieurs impacts signalés à Ashdod.pic.twitter.com/lMYHb97wE5 – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 19 mai 2021

JUST IN – La Russie ne tolérera plus de victimes civiles en #Gaza, Ministère russe des Affaires étrangères (Interfax) – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 19 mai 2021