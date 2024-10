Tsahal publie une VIDÉO des « derniers instants de Sinwar » — RT World News

L’armée israélienne a publié une vidéo de drone prétendant montrer la mort du leader politique du Hamas Yahya Sinwar dans le sud de Gaza.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé jeudi que Sinwar avait été tué dans un lieu non précisé. Les responsables de Jérusalem-Ouest ont célébré la disparition de l’homme crucial pour les activités militaires du groupe palestinien, y compris les attentats du 7 octobre.

Jeudi soir, le porte-parole international de Tsahal, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a publié une vidéo de 48 secondes sur les réseaux sociaux, la décrivant comme l’attaque de Sinwar. «derniers instants».

Les images d’un drone montrent une maison bombardée quelque part à Gaza, avec une silhouette enveloppée à l’intérieur, assise dans un fauteuil.

Bien que Shoshani ait décrit les images comme « brut, » la vidéo fait une pause et qualifie la figure assise de Sinwar, dans un contour rouge. L’un des bras de l’homme semble être blessé. Avec l’autre bras, l’homme lance ce qui semble être un bâton ou une épée sur le drone. L’objet manque, mais la vidéo s’arrête à ce stade.

Selon le Jerusalem Post, des unités de la 828e Brigade Bislach ont tué Sinwar mercredi, dans ce qui a été décrit comme un « opération non planifiée » dans le quartier de Rafah, à Tel Sultan, au sud de Gaza.

Le chef du Hamas aurait été repéré par un drone de surveillance pénétrant dans un bâtiment. Les chars ont ouvert le feu sur le bâtiment et Tsahal a envoyé un drone pour vérifier la cible. Après que Sinwar ait attaqué le drone, le char a de nouveau tiré sur le bâtiment.

Des images graphiques de ce qui semble être Sinwar, enseveli sous les décombres, ont fait le tour des réseaux sociaux jeudi. L’armée israélienne a confirmé son identité en comparant les dossiers dentaires et les empreintes digitales de l’époque où le chef du Hamas était en prison. Les médias israéliens ont rapporté qu’un des doigts de Sinwar avait été coupé et transporté d’urgence au laboratoire pour une identification plus rapide.

Un journaliste de la Douzième chaîne israélienne a publié des photos des objets trouvés sur le corps de Sinwar. Parmi eux se trouvaient des billets de banque, de l’argent, un briquet, un fusil Kalachnikov et une carte d’identité d’employé de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).