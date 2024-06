Tsahal publie des images des tunnels frontaliers entre Gaza et l’Égypte utilisés par le Hamas pour faire passer des armes en contrebande

L’armée israélienne a publié vendredi des images montrant des tunnels de contrebande et des lance-roquettes du Hamas découverts par les troupes le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte, alors qu’Israël continue d’avancer avec son offensive ciblée dans la ville de Rafah, la plus au sud de l’enclave côtière.

Le long du soi-disant corridor de Philadelphie, adjacent à Rafah, l’armée israélienne a localisé jusqu’à présent une vingtaine de tunnels qui traversent l’Égypte. 82 autres puits de tunnel menant aux tunnels ont été localisés dans la zone du couloir.

Le Hamas est connu pour utiliser de tels tunnels pour introduire clandestinement des armes à Gaza, malgré les tentatives de l’Égypte pour les contrecarrer au cours de la dernière décennie. Une source « de haut niveau » s’adressant cette semaine aux médias officiels égyptiens a nié que de tels tunnels existent toujours.

L’armée israélienne a déclaré avoir jusqu’à présent démoli des dizaines de puits de tunnel et plusieurs voies souterraines « importantes » dans la zone du couloir, tandis que d’autres font encore l’objet d’une enquête.

Des membres du Hamas ont été tués par les troupes de Tsahal à l’intérieur de certains tunnels, a indiqué l’armée.

L’armée israélienne a également déclaré avoir localisé cinq sites de lancement de roquettes le long de la frontière entre Gaza et l’Égypte. Les lanceurs ont tous été démolis.

Mercredi, Tsahal a annoncé avoir établi un « contrôle opérationnel » sur l’ensemble du couloir de Philadelphie. Les troupes sont physiquement implantées dans la majeure partie du couloir. Il y a une petite section près de la côte où les forces terrestres ne sont pas présentes, mais Tsahal affirme contrôler la zone avec une surveillance et une puissance de feu.

La diffusion des images intervient après que l’armée a annoncé plus tôt vendredi que les forces israéliennes avaient localisé des roquettes à longue portée ainsi que des armes et équipements militaires supplémentaires dans la partie orientale de Rafah et le long du couloir de Philadelphie. De plus, l’armée israélienne a confirmé pour la première fois qu’elle opérait dans le centre de Rafah, un jour après que des chars aient été signalés dans la zone.

Alors qu’elle avançait vers Rafah, l’armée a également déclaré vendredi que ses soldats s’étaient retirés du camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza, clôturant ainsi une opération visant à éliminer les combattants dirigés par le Hamas qui s’y étaient retranchés.

Malgré une vague croissante de critiques internationales à l’égard de l’opération, l’armée israélienne a affirmé que Rafah était le dernier bastion majeur du Hamas dans la bande de Gaza, et a suggéré que bon nombre des otages restants capturés par le groupe terroriste le 7 octobre pourraient être détenus dans la ville. .

Les troupes de Tsahal opèrent à Rafah, dans le sud de Gaza, sur une photo publiée le 31 mai 2024. (Armée de défense israélienne)

La guerre a éclaté le 7 octobre lorsque des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont pris d’assaut les communautés et les positions militaires du sud d’Israël, tuant environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et prenant 252 otages, dont un certain nombre de corps.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 36 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 22 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat.

294 soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors des opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.