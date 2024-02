Tsahal possède des images de vidéosurveillance du chef du Hamas Sinwar dans un tunnel sous Khan Younis, selon un responsable

Ali Jadallah/Agence Anadolu via Getty Images/FILE





L’armée israélienne a obtenu des images de vidéosurveillance montrant le chef du Hamas Yahya Sinwar dans un tunnel sous la ville de Khan Younis, dans le sud de Gaza, avec sa femme, ses enfants et un autre homme non identifié, a déclaré à CNN un responsable de la sécurité israélienne. mardi.

Israël a publiquement accusé Sinwar d’être le « cerveau » derrière l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre – bien que les experts disent qu’il est probablement l’un des nombreux – faisant de lui l’une des cibles clés de sa guerre à Gaza.

On ne sait pas exactement quand la vidéo a été enregistrée, quand elle a été obtenue et dans quel état se trouvait Sinwar.

CNN n’a pas vu la vidéo, mais a demandé ses commentaires à l’armée israélienne.

Sinwar a été décrit comme l’homme le plus recherché par Israël à Gaza. L’armée israélienne l’a déclaré « mort ambulant », le surnommant dans un profil comme « le boucher de Khan Younis » pour son rôle présumé dans la planification de l’attaque du 7 octobre.

En décembre, les FDI ont encerclé la maison de Sinwar mais ne l’ont pas trouvé, affirmant alors qu’il se cachait sous terre. Un conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré par la suite que ce n’était « qu’une question de temps avant que nous l’obtenions ».

Cependant, il est resté insaisissable, malgré une attaque israélienne intensive contre Khan Younis, sa ville natale.

Le 6 février, l’armée israélienne a déclaré qu’elle je poursuis toujours L’endroit où se trouve Sinwar – et celui des autres dirigeants du groupe militant à Gaza, avec le brigadier. Le général Dan Goldfuss, commandant de la 98e division de Tsahal, s’est dit convaincu que ses troupes « les auraient ». À l’époque, il n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait affirmer avec certitude que Sinwar était toujours à Gaza.

Figure de longue date du groupe islamiste palestinien, Sinwar était responsable de la constitution de la branche militaire du Hamas avant de nouer de nouveaux liens importants avec les puissances arabes régionales en tant que chef civil et politique du groupe.

Il a été élu pour Hamas” principal organe décisionnel, le Politburo, en 2017 en tant que chef politique du Hamas dans la branche de Gaza. Cependant, il est depuis devenu le leader de facto du Politburo, selon une étude du Conseil européen des relations étrangères (ECFR).

Il a été désigné terroriste mondial par le Département d’État américain depuis 2015 et a récemment été sanctionné par le Royaume-Uni et la France.

L’armée israélienne a intensifié ses attaques contre le centre et le sud de Gaza ces dernières semaines, notamment à Khan Younis – une zone vers laquelle l’armée israélienne avait déjà exhorté un grand nombre de civils à fuir au début de la guerre, alors que le nord de Gaza était au centre des attaques. Les opérations d’Israël.

L’armée israélienne affirme depuis longtemps que Khan Younis est un bastion majeur du Hamas, alléguant qu’un réseau de tunnels sous les bâtiments civils de la ville était probablement l’endroit où le Hamas avait planifié les attaques du 7 octobre.

Le Hamas a nié s’être caché dans des hôpitaux et d’autres structures civiles. CNN ne peut vérifier indépendamment aucune de ces affirmations.

Israël a lancé sa campagne militaire à Gaza après l’attaque du Hamas du 7 octobre, au cours de laquelle plus de 1 200 personnes ont été tuées et plus de 240 prises en otages. Netanyahu a précédemment déclaré que la campagne était nécessaire pour « détruire les capacités du Hamas ».

Depuis lors, les bombardements et le siège de l’enclave par Israël ont rasé des quartiers entiers, réduit les approvisionnements essentiels et laissé quelque 2,2 millions de Palestiniens exposés à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë ou pire, à la déshydratation et à des maladies mortelles.

Au moins 1,7 million de personnes ont été déplacées de force, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU. Attaques israéliennes sur l’enclave avoir tué Au moins 28 340 personnes et au moins 67 984 blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante le nombre de victimes.

