Tsahal nie avoir frappé « intentionnellement » les convois d’évacuation de Gaza — RT World News

L’armée israélienne a démenti les allégations selon lesquelles ses frappes aériennes auraient pu tuer des dizaines de civils qui tentaient de fuir Gaza, arguant que toute information provenant de l’enclave palestinienne contrôlée par le Hamas devait être traitée avec prudence. « une extrême prudence et suspicion » parce que cela sert leur « à des fins de propagande ».

Sans exclure complètement la possibilité d’un « un accident anormal » Au nom des forces israéliennes, le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, a insisté dimanche sur le fait que « Il n’y a pas eu de ciblage de véhicules, il n’y a pas eu de ciblage de civils » dans au moins une des zones où des dizaines de personnes ont été blessées et tuées vendredi.

Le porte-parole a montré une vidéo montrant des voitures circulant sur la route de Salah al-Din, suite à un ordre d’évacuation israélien, avant qu’une explosion ne secoue l’un des véhicules.

« Je ne suis pas un expert légiste, je ne pourrai pas dire s’il s’agit d’un engin piégé en bordure de route ou s’il s’agit d’une frappe venue d’en haut. Mais ce que je peux dire avec certitude, parce que nous l’avons demandé, c’est que Tsahal n’a pas frappé intentionnellement dans cette zone. » dit Conricus.

Les responsables de la santé de l’enclave palestinienne gouvernée par le Hamas ont affirmé vendredi que les frappes aériennes israéliennes avaient touché des voitures civiles dans trois endroits différents, tuant 70 personnes et en blessant jusqu’à 150 autres. L’organisme humanitaire des Nations Unies, OCHA, a déclaré que « Ces incidents ont incité de nombreuses personnes à abandonner leurs efforts d’évacuation et à rentrer chez elles. »















Cependant, le porte-parole de Tsahal a insisté sur le fait que « Lorsque le soi-disant ministère de la Santé de Gaza publie des informations sur le nombre de personnes tuées, si elles étaient armées ou non, s’il s’agissait de femmes ou d’enfants, il est évident que ces informations sont autorisées par le Hamas… et servent ses objectifs de propagande. »

Le porte-parole de Tsahal a poursuivi en affirmant qu’il « Cela n’a aucun sens que Tsahal ait fait cela », spécifiquement « parce que nous voulions que les gens aillent vers le sud. »

« Qui voudrait arrêter ces mêmes civils – la même organisation qui a organisé les barrages routiers ? il prétendait. « Le Hamas a à la fois averti ses civils de ne pas évacuer et lorsque les gens n’ont pas écouté ces avertissements du Hamas, ils ont en fait arrêté les civils. »















« Encore une fois, ce n’est pas concluant » a admis le porte-parole. « Ce qui est concluant, c’est que nous n’avons certainement pas frappé intentionnellement. Il s’agit peut-être d’une sorte d’accident anormal, ce dont je doute.

Jeudi, Israël a ordonné à la population du nord de Gaza de se déplacer vers le sud afin de « sauver leur vie » et se distancier des militants avant une offensive terrestre imminente. L’ensemble du territoire reste sous blocus, la sortie via l’Egypte étant fermée depuis mardi en raison des frappes aériennes israéliennes en cours.

Suite à l’attaque du Hamas contre Israël le week-end dernier, qui a fait quelque 1 300 morts parmi les Israéliens, Israël a ciblé Gaza avec la campagne de bombardements la plus intense depuis des décennies, tuant plus de 2 200 Palestiniens et en blessant plus de 7 600 autres, selon les autorités sanitaires locales.