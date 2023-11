Tsahal : les troupes capturent la redoute du Hamas et frappent les terroristes cachés près de l’hôpital de la ville de Gaza

Les soldats israéliens ont pris le contrôle d’un bastion militaire du Hamas au cœur de la ville de Gaza et ont frappé des terroristes qui se barricadaient près d’un hôpital, a annoncé mardi l’armée israélienne, alors que l’armée continuait d’approfondir et d’étendre son offensive terrestre dans la bande de Gaza.

Quelques jours après avoir encerclé la ville de Gaza et déclaré que la bande avait été coupée en deux, les troupes semblaient concentrer leurs efforts sur la capture des centres de commandement et de contrôle et sur l’évacuation des membres du Hamas des cachettes situées à la périphérie de la ville surpeuplée, dont certaines sont à proximité ou sous les charges de l’armée. sous les hôpitaux surchargés de l’enclave.

Les habitants du nord de Gaza ont signalé de violents combats dans la nuit de mardi matin dans les zones périphériques de la ville. Le camp de réfugiés de Shati, un quartier bâti sur la côte nord de la ville de Gaza, a été lourdement bombardé par voie aérienne et maritime au cours des deux derniers jours, ont indiqué des habitants.

Près de l’hôpital Al-Quds, dans le quartier de Shejaiya, à l’est de la ville, l’armée a déclaré avoir trouvé un certain nombre d’hommes armés du Hamas barricadés à l’intérieur d’un bâtiment prévoyant d’attaquer les troupes. Une attaque aérienne a été dirigée contre le site, qui a entraîné des « explosions secondaires importantes » indiquant la présence d’un dépôt d’armes, a indiqué l’armée israélienne.

Des informations rapportées lundi soir indiquaient également que des combats se déroulaient près de l’hôpital Shifa, le plus grand centre médical de la bande de Gaza – qui, selon Jérusalem, est situé au-dessus du centre de commandement central du Hamas.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’armée israélienne n’a pas fourni de détails sur le bastion du Hamas capturé, affirmant seulement qu’elle avait localisé des missiles et des lanceurs antichar, du matériel de renseignement et d’autres armes sur le site, au nord de Gaza.

L’armée a déclaré que les forces terrestres opérant dans la zone avaient également ordonné à des avions de guerre de frapper une cellule d’une dizaine de membres du Hamas et avaient ensuite lancé une frappe aérienne supplémentaire sur une escouade antichar identifiée à proximité.

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré dans un communiqué qu’il y avait « plusieurs jours de combat à venir ». Cette guerre est différente de celles qui l’ont précédée. Cela prendra du temps.” Il a ajouté que les responsables des atrocités du 7 octobre « ne continueront pas d’exister.

« Nous amènerons le Hamas dans un état dont il ne pourra plus se remettre. »

Dans la nuit, l’armée a ciblé des dizaines de positions utilisées pour lancer des mortiers sur Israël, a indiqué l’armée israélienne. Les forces navales au large des côtes de l’enclave ont également attaqué un certain nombre de cibles du Hamas en utilisant des armes de précision.

L’armée israélienne a publié des images de frappes contre des postes de commandement, des caches d’armes et des infrastructures du Hamas.

מצורף מתקיפות צה”ל ברצועת עזה: pic.twitter.com/cZpI9jJGeg — Géra. Gershon. Belik (@gershon27) 7 novembre 2023

Aucune nouvelle victime israélienne n’a été annoncée. L’armée affirme que 30 soldats ont été tués depuis le début de l’offensive terrestre il y a près de deux semaines, et plusieurs autres blessés.

Lundi, l’armée a déclaré qu’elle déplaçait ses forces plus loin dans la bande de Gaza et qu’elle continuait de cibler le réseau de tunnels souterrains et les capacités militaires du Hamas.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a déclaré que les forces terrestres « intensifient la pression sur la ville de Gaza » après avoir isolé et encerclé la partie nord de la bande de Gaza.

L’armée a déclaré que le chef du commandement sud de Tsahal, le général de division Yaron Finkelman, est entré lundi dans la bande de Gaza avec des forces terrestres pour procéder à une évaluation des tunnels du Hamas.

Les forces terrestres de Tsahal opèrent dans le nord de la bande de Gaza, sur cette photo publiée le 7 novembre 2023. (Armée de défense israélienne)

Les autorités sanitaires de Gaza, contrôlées par le Hamas, ont déclaré lundi que plus de 10 000 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, avaient été tuées dans les combats. Les chiffres publiés par le groupe terroriste ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante et incluraient ses propres terroristes et hommes armés ainsi que ceux tués par les centaines de roquettes tirées par les groupes terroristes qui n’ont pas réussi à atteindre l’intérieur de la bande de Gaza.

Israël affirme que son offensive à Gaza, déclenchée par le meurtre de quelque 1 400 personnes par le Hamas le 7 octobre lors d’une attaque brutale contre les communautés du sud, vise à détruire les infrastructures du Hamas et à mettre fin à son contrôle sur le territoire. Il affirme cibler toutes les zones où le Hamas opère.

Alors que les critiques internationales à l’égard de la conduite de la guerre par Israël s’intensifient, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré lundi que Gaza était en train de devenir un « cimetière pour les enfants », suscitant une censure colérique de la part de Jérusalem.

Plusieurs centaines de milliers de personnes resteraient dans le nord, sur la trajectoire de l’assaut, malgré les appels israéliens pour que les civils se déplacent vers le sud. L’armée affirme qu’un couloir à sens unique permettant aux habitants de la ville de Gaza et des zones environnantes de fuir vers le sud reste disponible.

Israël affirme chercher à minimiser les pertes civiles, mais les violents combats dans les quartiers résidentiels surpeuplés ont accru la pression sur Jérusalem en faveur d’un cessez-le-feu, qu’il a catégoriquement rejeté comme une opportunité de permettre au Hamas de se regrouper.

Israël a accusé à plusieurs reprises le Hamas de tenter d’empêcher les Palestiniens d’évacuer le nord de Gaza, notamment en tirant sur eux et en bombardant les voies d’évacuation, en raison de sa volonté de maintenir les civils autour de ses centres d’activité comme boucliers humains.

Les forces terrestres de Tsahal opèrent dans le nord de la bande de Gaza, sur cette photo publiée le 7 novembre 2023. (Armée de défense israélienne)

Dimanche, Tsahal a publié de nouvelles informations et preuves montrant que le Hamas utilise des hôpitaux pour mener à bien ses opérations, notamment l’hôpital Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, financé par le Qatar.

L’ambassadeur du Qatar à Gaza, Mohamed al-Emadi, a déclaré que l’accusation était « dépourvue de preuves concrètes… et constituait une tentative flagrante de justifier le ciblage par l’occupation d’installations civiles, notamment des hôpitaux, des écoles, des rassemblements de population et des abris de personnes déplacées ».

L’Indonésie a également démenti l’affirmation d’Israël selon laquelle l’hôpital qu’elle a financé se trouve au sommet d’un réseau de tunnels du Hamas et est situé à proximité d’une rampe de lancement pour les attaques à la roquette. “L’hôpital indonésien de Gaza est un établissement construit par le peuple indonésien entièrement à des fins humanitaires et pour répondre aux besoins médicaux du peuple palestinien à Gaza”, a déclaré le ministère indonésien des Affaires étrangères.

Cette infographie publiée par Tsahal le 5 novembre 2023 montre un tunnel sous l’hôpital indonésien dans la bande de Gaza, ainsi qu’un lance-roquettes à proximité. (Forces de défense israéliennes)

Alors que Washington soutient le rejet par Israël d’un cessez-le-feu, la pression américaine en faveur de courtes pauses humanitaires s’est accrue à mesure que les combats faisaient rage.

Dans une interview accordée lundi soir à ABC News, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a semblé modifier son refus d’envisager une pause humanitaire sans la libération des otages, affirmant qu’Israël pourrait interrompre sa campagne pendant « une heure ici, une heure là » pour permettre à l’aide d’acheminer à travers le Strip.

Netanyahu s’est entretenu lundi par téléphone de la question avec le président américain Joe Biden, selon la Maison Blanche.

Les États-Unis estiment que de telles pauses permettraient aux civils d’atteindre des endroits plus sûrs à Gaza, garantiraient que l’aide humanitaire parvienne aux civils dans le besoin et permettraient d’éventuelles libérations d’otages, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Des Palestiniens recherchent des survivants sous les décombres d’un bâtiment détruit après une frappe aérienne israélienne à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, le 6 novembre 2023. (Mohammed Dahman/AP)

Netanyahu a également déclaré à ABC News qu’Israël aura « la responsabilité globale de la sécurité » sur la bande de Gaza « pour une durée indéterminée » après la fin de sa guerre contre le Hamas. Il n’a pas donné de détails sur ce qu’impliquerait la surveillance israélienne de la sécurité à Gaza ni si cela inclurait une présence militaire à long terme.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que quelque 3 000 terroristes ont franchi la frontière avec Gaza le 7 octobre, massacrant environ 1 400 personnes – principalement des civils – dans les communautés du sud d’Israël. Ils ont également emmené au moins 240 otages dans la bande de Gaza, dont au moins 30 enfants.

Confronté au pire traumatisme civil de son histoire, Israël s’est engagé à mettre fin au contrôle du Hamas sur le territoire et à éliminer la menace terroriste qui émane constamment de l’enclave depuis près de deux décennies.

Les agences ont contribué à ce rapport.