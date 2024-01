Tsahal intensifie son attaque contre la principale ville du sud de Gaza

Neuf personnes auraient été tuées et d’autres blessées lors de cette frappe contre un site de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, qui, selon un responsable de l’agence, provenait de deux obus de char.

Il a ajouté : « Nous continuons d’évoquer avec nos partenaires israéliens la nécessité et la responsabilité qu’ils ont de protéger les installations de l’ONU et les travailleurs humanitaires. »

“Nous provoquerons l’effondrement du régime du Hamas, ramènerons tous nos kidnappés chez eux et veillerons à ce que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël”, a-t-il déclaré aux législateurs de la Knesset, le parlement israélien.

“Il nous a été indiqué que l’enquête serait menée par la police nationale israélienne et nous espérons une enquête approfondie et rapide”, a déclaré Patel. Il a ajouté que les États-Unis étaient restés en contact avec la famille de Patel.

“Je ne peux pas parler d’opportunités de dialogue avec les manifestants”, a-t-elle déclaré, “mais évidemment, ils ont fait entendre leur voix très fort et clairement, et je vais en rester là.”

“Ils ont retiré une division de troupes. Cela représente beaucoup de soldats. Cela représente des milliers de soldats”, a déclaré Kirby aux journalistes, faisant référence aux forces israéliennes. “Ils mènent des opérations sur le terrain, plus ciblées (…) notamment contre les dirigeants”. [and] ils comptent moins sur les frappes aériennes. »

L’Iran arme et finance depuis longtemps le Hamas et ne reconnaît pas formellement Israël, ses anciens dirigeants menaçant de « rayer Israël de la carte ». Pendant des décennies, la Turquie et Israël ont entretenu des liens étroits, mais les relations ont été tendues jusqu’au point de rupture sous le règne d’Erdoğan.

Les dirigeants iraniens et turcs se sont engagés aujourd’hui à poursuivre leurs « efforts visant à sauvegarder la sécurité, le bien-être et l’avenir de nos frères et sœurs de Gaza », selon le bureau du président turc.

Comment le chef du Hamas, Yahya Sinwar, garde une longueur d’avance sur l’armée israélienne

TEL AVIV — Où est Yahya Sinwar ? À l’approche du quatrième anniversaire de l’attaque terroriste du 7 octobre contre Israël, l’insaisissable dirigeant du Hamas, considéré comme l’architecte de l’attaque, a réussi à garder une longueur d’avance sur l’armée et les services de renseignement israéliens.

Les forces de défense israéliennes ont récemment découvert des cages où, selon elles, des otages étaient détenus au plus profond de Khan Younis, lieu de naissance de Sinwar et centre densément peuplé de l’activité politique du Hamas, ont déclaré des responsables israéliens actuels et anciens à NBC News. Ils affirment que Sinwar et d’autres dirigeants du Hamas se sont probablement cachés à proximité, soigneusement protégés par des couches de captifs israéliens et de combattants du Hamas de rang inférieur.

« Il est raisonnable de supposer que Sinwar et les dirigeants du Hamas étaient proches de l’endroit où ces otages étaient détenus – et ensuite ils sont tous partis », a déclaré Jonathan Conricus, lieutenant-colonel dans les réserves israéliennes et ancien porte-parole de Tsahal, aujourd’hui chercheur principal à l’armée israélienne. la Fondation pour la défense des démocraties, un institut politique basé à Washington. “Je pense que le fait d’être proche des otages lui a sauvé la vie plus d’une fois.”

Le Hamas s’est également donné beaucoup de mal pour que les communications de Sinwar avec ses dirigeants politiques à Doha, la capitale du Qatar, ne soient pas détectées par les services de renseignement israéliens, ont déclaré des responsables actuels et anciens de Tsahal, notamment pendant le cessez-le-feu de novembre qui a conduit à la libération d’une centaine de personnes. des otages.

Lire l’histoire complète ici.