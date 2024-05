Tsahal frappe un complexe terroriste « important », les Palestiniens affirment que « des civils ont été blessés »

L’armée israélienne a déclaré dimanche soir qu’elle avait mené une frappe précise contre un complexe du Hamas dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, mais qu’elle réexaminait l’incident suite à des informations selon lesquelles la frappe avait provoqué un incendie et des civils avaient été blessés.

« Un avion de Tsahal a frappé un complexe du Hamas à Rafah dans lequel opéraient d’importants terroristes du Hamas. La frappe a été menée contre des cibles légitimes au regard du droit international, en utilisant des munitions précises et sur la base de renseignements précis indiquant que le Hamas utilisait la zone », dit l’armée.

L’armée israélienne a annoncé plus tard avoir éliminé Yassin Rabia, un haut commandant du Hamas qui dirigeait les opérations du groupe terroriste en Cisjordanie. Rabia a géré l’intégralité des activités terroristes du Hamas en Cisjordanie, transféré des fonds vers des cibles terroristes et planifié des attaques terroristes du Hamas sur tout le territoire. Dans le passé, Rabia a mené de nombreuses attaques terroristes meurtrières, notamment en 2001 et 2002, au cours desquelles des soldats de Tsahal ont été tués.