Tsahal élimine des terroristes du Hamas lors d’une frappe à Rafah

Un avion de Tsahal a frappé un complexe du Hamas à Rafah, ciblant des hauts responsables de l’organisation terroriste, a déclaré dimanche un porte-parole de Tsahal dans un communiqué.

L’armée israélienne a annoncé : « Il y a peu de temps, des avions ont attaqué le complexe d’une organisation terroriste du Hamas à Rafah, où étaient présents des terroristes de haut rang.

« L’attaque visait des terroristes qui sont des cibles légitimes au regard du droit international, en utilisant des munitions précises, et était basée sur des renseignements préalables indiquant l’utilisation de la zone par les terroristes du Hamas.

« [The IDF] a reconnu qu’à la suite de l’attaque et de l’incendie qui a suivi dans la zone, plusieurs personnes non impliquées ont été blessées. L’incident fait l’objet d’une enquête.

Frappes aériennes à Gaza

Avion de combat F-15 de l’armée de l’air israélienne, à la base aérienne de Tel Nor. 1er janvier 2024. (crédit : MOSHE SHAI/FLASH90)

Les frappes auraient tué au moins 30 Palestiniens et blessé des dizaines d’autres dans une zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, désignée pour les personnes déplacées, ont déclaré des responsables palestiniens des services de santé et des services civils d’urgence dirigés par le Hamas, selon Reuters.

Les responsables n’ont pas évoqué la présence d’infrastructures terroristes dans la ville densément peuplée.

Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a qualifié l’attaque de Rafah de « massacre », tenant les États-Unis pour responsables de l’aide qu’ils ont apportée à Israël en armes et en argent.

« Les frappes aériennes ont brûlé les tentes, les tentes fondent et les corps des gens fondent aussi », a déclaré l’un des résidents arrivés à l’hôpital koweïtien de Rafah.

Reuters a contribué à ce message.