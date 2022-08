Tsahal dit combien de temps il est prêt à combattre à Gaza

Israël continuera de frapper des cibles terroristes avec “une grande précision”, a déclaré le ministre de la Défense

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré samedi qu’elles étaient prêtes à “semaine de combat” après qu’Israël a commencé à frapper des cibles à Gaza la veille. Ils ont ajouté qu’il n’y avait pas de pourparlers de paix pour le moment.

Tsahal a déclaré que plus de 160 roquettes ont été tirées sur Israël depuis Gaza depuis vendredi après-midi. Le système de défense antimissile Iron Dome a détruit 95% des roquettes en vol, a déclaré le général de brigade Ran Kochav, porte-parole des forces de défense.

La mission, ‘Operation Breaking Dawn’, a été lancée en réponse à “la menace imminente d’attaque contre des civils israéliens posée par l’organisation terroriste du Jihad islamique”, selon Tsahal.

Kochav a déclaré que l’armée israélienne avait frappé 40 cibles, dont «cinq rampes de lancement de fusées et six magasins ou sites de production de fusées », ajoutant que le commandant en chef du Jihad islamique palestinien (JIP), Tayseer al-Jabari, faisait partie des membres tués.

“L’État d’Israël s’efforce de défendre ses citoyens et que nous opérerons de manière décisive et avec la plus grande précision possible contre les terroristes et les infrastructures”, a-t-il ajouté. Le ministre de la Défense Benny Gantz a tweeté.

Les Brigades Al-Quds, la branche armée du groupe du Jihad islamique palestinien, ont déclaré avoir tiré 60 roquettes sur des villes israéliennes « en réponse au bombardement israélien de Gaza », tel que cité par Al Jazeera.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré samedi que 12 civils, dont une fillette de cinq ans, avaient été tués par des frappes israéliennes et 84 personnes avaient été blessées. Une personne a été blessée par des éclats d’obus tirés de Gaza vers le sud d’Israël, selon le Times of Israel.

La flambée des tensions s’est produite après que le JIP a menacé de représailles après qu’Israël ait arrêté le chef du groupe en Cisjordanie, Bassem Saadi, lundi. Un adolescent palestinien a été tué lors du raid sur la maison de Saadi, provoquant un tollé parmi les Palestiniens.

Gantz a déclaré vendredi que la menace des militants palestiniens de l’autre côté de la frontière de Gaza “serait supprimé d’une manière ou d’une autre.” Samedi, le ministre a approuvé le rappel de jusqu’à 25 000 réservistes.

Dans une allocution télévisée, le Premier ministre Yair Lapid a déclaré que l’opération à Gaza “Prendra le temps qu’il faudra.”

L’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré vendredi qu’il était “profondément concerné” par l’escalade de la violence, notamment “l’assassinat ciblé aujourd’hui d’un dirigeant du Jihad Islamique Palestinien à l’intérieur de Gaza”, ainsi que des victimes civiles palestiniennes. L’envoyé d’Israël à l’ONU, Gilad Erdan, a critiqué l’organisme international pour “faire des comparaisons fausses et immorales entre une démocratie respectueuse des lois et des organisations terroristes radicales”.