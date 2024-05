Tsahal diffuse des extraits d’interrogatoires d’un père et d’un fils terroristes avouant un viol, le 7 octobre

Deux vidéos d’interrogatoire ont été publiées jeudi par l’armée israélienne, montrant des membres palestiniens du Hamas, un père et son fils, avouant le meurtre, l’enlèvement de personnes et le viol de femmes au kibboutz Nir Oz le 7 octobre.

Les images, qui ont été diffusées après avoir été rapportées par le Daily Mail, montraient Jamal Hussein Ahmad Radi, 47 ans, et son fils Abdallah, 18 ans – tous deux capturés par Tsahal en mars – dans une salle d’interrogatoire du Shin Bet décrivant leurs actions. lors de l’attaque terroriste sans précédent menée par l’organisation terroriste en Israël, qui a pris pour cible de nombreuses familles civiles dans leurs maisons et des fêtards lors d’un festival de musique.

Jamal et Abdallah ont déclaré aux interrogateurs qu’ils étaient membres du Hamas, Jamal affirmant qu’il était membre des forces de sécurité de l’organisation terroriste, et Abdallah affirmant qu’il n’avait pas encore de travail spécifique car il n’avait que 18 ans.

Sur la base du témoignage donné par les deux hommes, ils ont traversé la barrière vers Israël depuis Khuza’a, dans le sud de Gaza, avec trois hommes – deux nommés Ahmad et un nommé Hassan – et « soit tués, soit kidnappés » dans chaque maison dans laquelle ils avaient trouvé personnes.

Abdallah a identifié l’un des Ahmads et Hassan comme étant ses cousins, affirmant que c’est son cousin Ahmad qui l’avait convaincu de participer à l’attaque.

« J’ai dit non au début, mais il a continué à essayer de me convaincre et nous y sommes allés », a-t-il déclaré.

Capture d’écran d’une vidéo d’interrogatoire, publiée le 23 mai 2024, du terroriste du Hamas Abdallah Radi avouant le meurtre et le viol lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël. (FDI)

Jamal, le père, a déclaré aux interrogateurs que dans la première maison, le groupe avait abattu un couple d’une quarantaine d’années avant qu’Hassan ne se sépare du groupe. Abdallah a affirmé que le couple était mort à leur arrivée.

Dans les deux maisons suivantes où ils sont entrés, Jamal a déclaré qu’ils avaient kidnappé une femme, sa fille et un couple d’une cinquantaine d’années et les avaient remis à d’autres membres du Hamas qui se trouvaient dans le kibboutz.

Dans la quatrième maison, il a déclaré que le groupe avait kidnappé un « groupe de 10 à 12 civils », dont environ cinq enfants.

Capture d’écran d’une vidéo d’interrogatoire, publiée le 23 mai 2024, du terroriste du Hamas capturé Jamal Hassin Ahmad Radi. (FDI)

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi ils avaient assassiné le premier couple et kidnappé les autres, Jamal a répondu que c’était parce que « la porte était ouverte, mais ils sont sortis de l’abri anti-bombes et nous ont surpris ».

Jamal a déclaré que dans la maison voisine, il avait vu une femme en short en cuir dans le salon avec quelques autres terroristes.

«Je l’ai emmenée dans une autre pièce et j’ai couché avec elle. Elle criait, elle pleurait et j’ai fait ce que j’ai fait, je l’ai violée », a-t-il déclaré.

Des soldats marchant à côté des destructions commises par les terroristes du Hamas dans le kibboutz Nir Oz, le 7 octobre 2023, dans le sud d’Israël, le 21 novembre 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

Jamal a d’abord déclaré aux interrogateurs que lui seul avait violé la femme et qu’il l’avait laissée pleurer sur le lit sans savoir ce qui lui était finalement arrivé.

Abdallah a cependant déclaré que lui et son cousin Ahmad avaient également violé la femme et que son père l’avait tuée.

« Mon père l’a violée, puis moi, puis Ahmad, puis nous sommes partis, mais mon père a tué la femme après que nous ayons fini de la violer », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi sa version différait de celle d’Abdallah, Jamal a d’abord répondu qu’il ne mentait pas, mais a ensuite déclaré à l’interrogateur qu’il voulait « protéger son fils », admettant qu’Abdallah et Ahmad avaient également violé la femme.

Lors de son interrogatoire, Abdallah a déclaré qu’il avait violé une deuxième femme, mais n’a pas précisé dans quelle maison elle se trouvait. Jamal n’a pas parlé de la deuxième femme.

« J’ai tué deux personnes, j’ai violé deux personnes et je suis entré par effraction dans cinq maisons », a conclu Abdallah à la fin de son interrogatoire.

Les destructions causées par les terroristes du Hamas dans le kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023, près de la frontière entre Israël et Gaza, dans le sud d’Israël, le 21 novembre 2023. (Chaim Goldberg/Flash90)

En réponse au rapport du Daily Mail, l’armée israélienne a déclaré à la publication que « d’innombrables preuves de la violence brutale utilisée par le Hamas le 7 octobre, y compris des actes atroces de violence sexiste et sexuelle », ont été observées dans les mois qui ont suivi l’attaque.

« Ces aveux prouvent en outre que toute tentative visant à nier les horreurs du 7 octobre et à discréditer les témoignages des témoins, des survivants et des otages libérés fait partie d’une campagne visant à délégitimer Israël et à promouvoir la justification du terrorisme. »

Dans les mois qui ont suivi l’attaque du 7 octobre – au cours de laquelle des milliers de terroristes dirigés par le Hamas ont assassiné quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en ont kidnappé 252 – l’armée israélienne a publié plusieurs vidéos similaires dans lesquelles des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien ont avoué avoir tué et violé. personnes dans des vidéos d’interrogatoire.

À la lumière de ces aveux, ainsi que de conversations avec des survivants de l’attaque du 7 octobre, la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits, Pramila Patten, a publié en mars un rapport dans lequel elle déclarait qu’il existait des preuves que le Hamas avait eu recours à la violence sexuelle. dans son attaque et continue de le faire contre les otages à Gaza.

Néanmoins, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a refusé d’inclure le Hamas dans un rapport publié en son nom le mois dernier sur les organisations soupçonnées d’avoir commis des actes de violence sexuelle pendant le conflit.

Le rapport note bien que des violences sexuelles ont été perpétrées lors de l’attaque, mais ne les attribue pas spécifiquement au Hamas.

Pramila Patten, à droite, représentante spéciale des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits, s’adresse à une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la guerre à Gaza, le 11 mars 2024, au siège de l’ONU à New York. (Bebeto Matthews/AP)

Dans son rapport, Guterres a fait référence à l’évaluation de Patten, mais a noté que celle-ci, « n’étant pas de nature enquête et compte tenu de sa durée limitée, n’a pas tiré de conclusions sur l’attribution à des groupes armés spécifiques ni déterminé la prévalence des incidents de violence sexuelle liée au conflit pendant et après ». les attentats du 7 octobre. Une telle détermination nécessiterait une enquête approfondie.

Parallèlement, un documentaire de l’ancienne directrice des opérations du Meta, Sheryl Sandberg, publié le mois dernier, présentait des témoins, des survivants et des personnes qui se sont occupées des corps après le 7 octobre, livrant des témoignages déchirants sur les violences sexuelles commises par les terroristes lors de l’attaque.

L’attaque du 7 octobre a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, qui fait rage depuis plus de huit mois.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 35 000 personnes ont été tuées ou sont présumées mortes dans les combats jusqu’à présent, même si seulement 24 000 décès ont été identifiés dans les hôpitaux. Le bilan, qui ne peut être vérifié et ne fait pas de différence entre terroristes et civils, comprend quelque 15 000 terroristes qu’Israël affirme avoir tués au combat.

Israël affirme également avoir tué quelque 1 000 terroristes en Israël le 7 octobre.

L’armée israélienne affirme que 286 soldats ont été tués lors de l’offensive terrestre contre le Hamas et lors d’opérations le long de la frontière avec Gaza. Un entrepreneur civil du ministère de la Défense a également été tué dans la bande de Gaza.

Jacob Magid et Renee Ghert-Zand ont contribué à ce rapport.