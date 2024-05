Tsahal détruit un grand tunnel terroriste dans la bande de Gaza

Lors d’opérations dans la bande de Gaza, les troupes de Tsahal ont détruit un tunnel souterrain de 800 mètres de long et 18 mètres de profondeur dans la bande de Gaza, a annoncé lundi l’armée.

Le Hamas a utilisé le tunnel qui passe à proximité de la zone dans laquelle sont stationnées les troupes de Tsahal, a indiqué l’armée.

En outre, Tsahal a déclaré que ses troupes opéraient au centre de la bande de Gaza pour détruire les infrastructures terroristes, trouver et démolir les infrastructures souterraines et éliminer les terroristes.

Tsahal mène des opérations à Jabalya

Plus tôt lundi, l’armée a déclaré que les troupes de Tsahal avaient opéré dans l’est de Jablya, tuant des terroristes et localisant de nombreuses armes, parmi lesquelles des Kalachnikov, des obus de mortier et du matériel militaire supplémentaire, a indiqué l’armée lundi.

Les troupes de Tsahal opèrent dans la bande de Gaza. 27 mai 2024. (crédit : UNITÉ DU PORTE-PAROLE DE Tsahal)

Les forces ont également trouvé et détruit un laboratoire de production de charges, des puits de tunnel, des infrastructures terroristes et des armes.

En outre, des avions à réaction ont frappé une zone de lancement à partir de laquelle des roquettes ont été tirées sur Ashkelon pendant la guerre, a noté l’armée israélienne.

Au centre de la bande de Gaza, les troupes ont tué des terroristes, dont certains avaient mené des opérations d’observation auprès des soldats de Tsahal.

Au cours de la dernière journée, des avions et des avions à réaction de Tsahal ont détruit quelque 75 cibles terroristes dans la bande de Gaza, a ajouté l’armée.