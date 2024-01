Tsahal découvre un tunnel à Gaza où 20 otages étaient détenus dans des « conditions inhumaines »

Nouvelles





Les troupes de Tsahal ont découvert un système de tunnels dans le sud de Gaza où environ 20 otages israéliens étaient détenus « dans des conditions dures et inhumaines » – dont un enfant de cinq ans qui avait dessiné des photos pleines d’espoir pendant sa captivité.

Images effrayantes mises en ligne samedi montre un vaste tunnel s’étendant sur plus d’un kilomètre sous la maison d’un commandant du Hamas à Khan Younis, la plus grande ville du sud de Gaza où la guerre a été le théâtre des combats les plus intenses, selon l’armée israélienne.

Au-delà de plusieurs pièges, explosifs et autres obstacles installés par le Hamas, Tsahal a déclaré avoir trouvé des preuves ADN dans les tunnels, couplées aux témoignages d’anciens otages, prouvant que le système souterrain abritait jusqu’à 20 Israéliens, dont Emilia Aloni, 5 ans.

Dans les cellules des otages, les soldats ont trouvé deux dessins d’Emilia qu’elle avait laissés derrière elle lors de sa libération avec sa mère en novembre.

Les images, qui semblent avoir été dessinées avec un crayon rose, représentent une maison heureuse avec des fleurs, des papillons à proximité et un soleil souriant surgissant du flanc de la montagne.

L’armée israélienne a découvert cinq cellules de détention dans un tunnel du Hamas, sous la maison d’un commandant à Khan Younis. FDI

L’une des cellules contenait des dessins réalisés par l’otage Emilia Aloni, cinq ans. X/@idfonline

Après des semaines de captivité, Aloni a pu retourner à la maternelle en décembre. X/@YosephHaddad

Emilia et sa mère, Danielle, ont été détenues dans l’une des cinq cellules de détention étroites situées dans le tunnel, chacune avec un seul matelas et des toilettes, a déclaré samedi le contre-amiral porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, lors d’une conférence de presse.

“Selon les témoignages dont nous disposons, une vingtaine d’otages ont été retenus dans ce tunnel à différents moments dans des conditions difficiles, sans lumière du jour, dans un air dense avec peu d’oxygène et une humidité terrible qui rend la respiration difficile”, a déclaré Hagari.

Un aperçu de l’une des pièces montre un matelas, des couvertures et des déchets jonchant le sol, la seule forme de ventilation semblant être des ventilateurs aux extrémités opposées.

Emilia et sa mère, Danielle, faisaient partie des personnes libérées lors de l’échange d’otages de novembre. via REUTERS

Le système de tunnels s’étendait sur environ 800 mètres sous le centre sud de Khan Younis. FDI

Une autre cellule de détention semblait abriter un seul matelas posé au sol dans une pièce blanche étroite et vide.

Hagari a déclaré que même si certains des otages détenus dans les cellules ont été libérés, comme les Alonis, les autres ont été déplacés et sont restés ailleurs à Gaza, probablement « dans des conditions encore plus dures ».

Hagari n’a pas précisé lesquels des plus de 130 otages étaient détenus dans le tunnel, mais a suggéré que certains étaient des personnes âgées ayant besoin d’une assistance médicale.

L’une des cellules de détention avait un matelas et rien d’autre dans une pièce blanche et étroite. FDI

Une cuisine a été détruite après que des membres du Hamas ont combattu les troupes de Tsahal qui sécurisaient le tunnel. FDI

L’armée israélienne a ajouté que lorsqu’elle a commencé à inspecter le tunnel sous Khan Younis, ses soldats ont rencontré plusieurs hommes armés du Hamas qui ont été tués dans la bataille.

Le tunnel a ensuite été sécurisé et étudié, l’armée israélienne ayant également invité certains journalistes à le visiter vendredi avant qu’il ne soit détruit.

Près de deux mois après le premier échange d’otages qui a permis la libération des Alonis, il ne reste aucun signe d’un autre accord entre Israël et le Hamas pour libérer les captifs restants.

L’armée israélienne a déclaré que les terroristes avaient des canalisations en état de marche dans le système de tunnels. FDI

Les familles des otages ont commencé à intensifier leurs manifestations appelant le Premier ministre Netanyahu à accepter un accord, l’une d’entre elles entamant une grève de la faim devant le domicile du dirigeant israélien.

D’autres ont prévenu qu’ils prendraient des « mesures extrêmes », notamment en établissant des blocus pour empêcher les expéditions d’aide humanitaire d’atteindre Gaza.

Netanyahu a affirmé à plusieurs reprises que la pression militaire sur Gaza serait le meilleur moyen d’assurer la sécurité de l’otage et que l’effort de guerre se poursuivrait jusqu’à la destruction du Hamas.

Le groupe terroriste a déclaré qu’un accord d’échange n’aurait pas lieu tant qu’Israël n’aura pas retiré ses forces militaires de Gaza et libéré tous les Palestiniens dans ses prisons.

