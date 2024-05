Tsahal découvre des armes dans le cimetière de Rafah

Un soldat du 97e bataillon a été grièvement blessé lors d’une bataille dans le nord de la bande de Gaza, a annoncé jeudi l’armée. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour des soins complémentaires.

Plus tôt jeudi, les troupes de Tsahal de la 162e Division et de la Brigade Givati ​​ont opéré dans l’est de Rafah, a annoncé l’armée jeudi.

Au cours de leurs activités, les troupes ont rencontré des terroristes qui sortaient d’un puits de tunnel et ont tiré sur les soldats. Ils ont ensuite été abattus par les troupes.

L’armée israélienne a également déclaré que ses soldats avaient identifié quatre terroristes qui sortaient d’un bâtiment. Les terroristes ont été tués par un avion de l’armée de l’air israélienne, qui a également détruit le bâtiment.

Dans un cimetière de l’est de Rafah, les troupes ont trouvé des lanceurs et de nombreuses armes.

Tsahal trouve des munitions dans le cimetière de Rafah. 23 mai 2024. (crédit : UNITÉ DU PORTE-PAROLE DE Tsahal)

Les troupes opèrent à Jabalya

Les forces militaires déclarées de la 162e Division opéraient dans les quartiers Brazil et Shvura de Rafah.

Les soldats de la 401e brigade ont trouvé un lance-roquettes dirigé vers les troupes de Tsahal. En outre, au cours des opérations menées dans la zone, les forces ont localisé et démoli des puits et des lanceurs et tué des terroristes.

En outre, un avion a éliminé trois terroristes qui avaient lancé des obus de mortier contre les forces à Rafah.

Parallèlement, les troupes de la 98ème Division ont mené des activités au centre de Jabalya, où elles ont tué plusieurs terroristes du Hamas tandis que, dans le cadre d’opérations conjointes avec l’armée de l’air, elles ont ciblé des bâtiments militaires où étaient stockées des armes.

De plus, les parachutistes ont trouvé de nombreuses armes, parmi lesquelles des Kalchnikov, des grenades et des explosifs.

Dans une autre zone de la bande de Gaza, les forces de la 99e Division, dans le cadre d’opérations conjointes avec l’IAF, ont tué, entre autres, un chef d’une escouade terroriste qui se cachait et un terroriste entré sur le territoire israélien le 7 octobre.

Au cours de la dernière journée, les troupes ont identifié et éliminé par voie aérienne un groupe terroriste armé de matériel militaire qui pénétrait dans un bâtiment.