Tsahal bombarde le Liban après avoir revendiqué des roquettes lancées vers le territoire israélien

«6 roquettes viennent d’être tirées du Liban vers le nord d’Israël, toutes tombées à l’intérieur du Liban. En réponse, nos forces d’artillerie ont tiré sur les sources des lancements », a déclaré l’armée israélienne dans un tweet tard dans la nuit de lundi.

Des explosions auraient été entendues autour du kibboutz de Misgav Am dans le nord d’Israël peu de temps avant l’annonce de Tsahal, et des séquences vidéo non confirmées ont circulé en ligne prétendant montrer la contre-attaque.

Une vidéo non confirmée montrant le #IDF tirs d’artillerie en réponse aux projectiles lancés. pic.twitter.com/n9Y6TIbasX – Aurora Intel (@AuroraIntel) 17 mai 2021

