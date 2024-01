Tsahal aurait violé le droit international lors d’un raid dans un hôpital en Cisjordanie, selon des experts

Les Forces de défense israéliennes pourraient avoir violé le droit international lors du raid qu’elles ont mené dans un hôpital de Cisjordanie et qui a entraîné la mort de trois Palestiniens revendiqués par le Hamas et le Jihad islamique comme membres, ont déclaré plusieurs experts à ABC News.

Des membres de Tsahal se sont déguisés en médecins et en patients pour infiltrer l’hôpital Ibn Sina de Jénine lundi et ont tué trois hommes palestiniens que le Hamas et le Jihad islamique ont tous deux revendiqués comme membres, a déclaré le Dr Wisam Sebehat, directeur général du ministère palestinien de la Santé à Jénine. , a déclaré à ABC News.

Un membre de Tsahal avait un fauteuil roulant, deux portaient une poupée dans un porte-bébé, plusieurs portaient des vêtements d’infirmière, un autre des vêtements de médecin et plusieurs autres étaient habillés en civil, a expliqué Sebehat. Les médecins et les patients bénéficient d’un « statut protégé » dans les conflits armés en vertu de la Convention de Genève.

Ministère palestinien de la Santé via AP

Les experts ont averti qu’en fin de compte, la Cour pénale internationale est l’organisme qui peut déterminer si le droit international a été violé lors du raid, mais ils ont souligné des éléments de la Statut de Romele traité régissant la CPI et l’étude sur les règles de droit international humanitaire coutumier les FDI ont peut-être violé en menant le raid. Les États-Unis, tout comme la Chine, l’Inde et la Russie – soit une quarantaine de pays au total – n’ont pas signé le Statut de Rome et ne sont pas parties à la CPI, selon le Council on Foreign Relations.

La CPI est différente de la Cour internationale de Justice, qui a rendu la semaine dernière une décision préliminaire dans une affaire intentée par l’Afrique du Sud contre Israël, accusant Israël d’avoir commis un génocide contre les Palestiniens. La CPI peut « exercer sa compétence » sous la forme d’un examen préliminaire, d’une enquête et, parfois, de procès, sur « le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ». ça dit.

Israël n’est pas membre de la CPI et rejette la compétence de la Cour, mais le procureur de la CPI a déjà enquêté sur les actions d’Israël envers les Palestiniens.

C’est une violation du droit international que de feindre un statut protégé, dans ce cas, en se déguisant en médecin ou en patient, “afin d’attirer la confiance de l’adversaire et ensuite de le tuer ou de le blesser”, Aurel Sari, professeur agrégé de droit international public à l’Université d’Exeter, a déclaré à ABC News. Cela viole l’interdiction de tuer ou de blesser l’adversaire en recourant à la perfidie, a déclaré Sari.

« Cette règle fait partie du droit international coutumier dans les conflits armés internationaux et non internationaux, ce qui signifie qu’Israël est lié par elle », a déclaré Sari.

“Sur la base de ce qui a été rapporté, il apparaît que les forces israéliennes impliquées dans l’opération à l’hôpital Ibn Sina de Jénine ont eu recours à la perfidie en violation du droit des conflits armés”, a ajouté Sari.

On ne sait pas clairement si Tsahal a utilisé des déguisements pour accéder à l’hôpital ou pour gagner la confiance des adversaires qu’ils visaient directement.

L’autre violation possible du droit international que Tsahal aurait pu commettre dans cette affaire est la violation de l’interdiction d’attaquer des combattants qui ont été frappés par des blessures ou une maladie, ou d’attaquer des personnes « hors de combat », a déclaré le professeur agrégé de droit international Tom Dannenbaum à ABC News. .

L’un des Palestiniens tués, Basel Ghazawi, était soigné à l’hôpital Ibn Sina et était paralysé, a déclaré Sebehat. L’armée israélienne a démenti les informations selon lesquelles Ghazawi était paralysé.

Majdi Mohammed/AP

Ghazawi était hospitalisé depuis trois mois pour y suivre un traitement. Il a été blessé après une attaque de drone à Jénine en octobre, a indiqué Sebehat. Son frère aîné, Muhammad Ghazawi, et leur ami, Muhammed Jalamneh, se trouvaient dans la chambre d’hôpital avec Basel Ghazawi lorsque tous trois ont été tués par Tsahal, selon Sebehat.

“Les combattants qui ont été frappés par des blessures ou une maladie sont protégés contre les attaques en tant que personnes “hors de combat”, en vertu du droit international, a déclaré Dannenbaum. “De toute évidence, une personne paralysée est incapable à cet égard, donc une attaque contre cette personne serait interdite. Violer cette interdiction serait un crime de guerre.”

L’armée israélienne a accusé Jalamneh d’avoir transféré des armes et des munitions « à des terroristes afin de promouvoir des tirs et a planifié un raid inspiré de l’attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre », a déclaré l’armée israélienne dans un communiqué concernant le raid.

“En plus de Jalamneh, deux autres terroristes qui se cachaient à l’intérieur de l’hôpital ont été neutralisés”, a indiqué l’armée israélienne dans le communiqué. L’armée israélienne n’a pas précisé pourquoi les deux autres hommes avaient été tués, mais a déclaré que les trois hommes étaient des membres du Hamas.

“Depuis longtemps, les suspects recherchés se cachent dans les hôpitaux et les utilisent comme base pour planifier des activités terroristes et mener des attaques terroristes, tout en supposant que l’exploitation des hôpitaux servira de protection contre les activités antiterroristes des forces de sécurité israéliennes”, » a déclaré l’armée israélienne.

L’armée israélienne a affirmé à plusieurs reprises que le Hamas utilisait les hôpitaux de Gaza pour masquer les activités terroristes. L’armée israélienne a déclaré qu’elle ne ciblait que le Hamas et d’autres militants à Gaza et allègue que le Hamas s’abrite délibérément derrière des civils, ce que le groupe nie.

Ministère palestinien de la Santé via AP

La CPI serait en fin de compte l’organisme qui pourrait déterminer si un crime de guerre a été commis ou si le droit international a été violé lors de ce raid. En mars 2023, la CPI a émis un mandat d’arrêt contre Vladimir Poutine pour des crimes liés à l’invasion de l’Ukraine.

“Pour conclure qu’un crime de guerre a été commis, les tribunaux pénaux font souvent appel à des années d’enquêtes et d’évaluations”, a déclaré Robert Kolb, professeur de droit international public et d’organisation internationale à l’Université de Genève, à ABC News.

Plus de 26 000 personnes ont été tuées à Gaza et plus de 65 000 autres blessées depuis le 7 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. En Israël, au moins 1 200 personnes ont été tuées et 6 900 autres blessées depuis le 7 octobre, selon le bureau du Premier ministre israélien. Les responsables israéliens affirment que 556 soldats des Forces de défense israéliennes ont été tués, dont 221 depuis le début des opérations terrestres à Gaza.

Michael Mendelsohn et Jordana Miller d’ABC News ont contribué à ce rapport.