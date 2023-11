Tsahal atteint le « cœur de Gaza » et piège le plus haut dirigeant du Hamas dans un bunker (Israël)

Nouvelles





L’armée israélienne a déclaré mardi que ses troupes étaient entrées dans le « cœur de Gaza » et y avaient piégé le plus haut dirigeant du Hamas dans un bunker souterrain.

Yahya Sinwar, 61 ans – surnommé l’homme le plus recherché d’Israël et qualifié d’« homme mort ambulant » par le Premier ministre israélien Benjamin – a orchestré le massacre du groupe terroriste du 7 octobre en Israël qui a tué plus de 1 400 personnes, principalement des civils, ont déclaré des responsables israéliens.

“[Israel Defense Forces] … venaient du nord et du sud. Ils l’ont pris d’assaut en pleine coordination entre les forces terrestres, aériennes et maritimes », a déclaré mardi le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant, faisant référence à l’invasion terrestre.

« Ils manœuvrent à pied, avec des véhicules blindés et des chars, accompagnés d’ingénieurs militaires venant de toutes les directions, et ils n’ont qu’une seule cible : les terroristes du Hamas », a-t-il déclaré.

Le responsable israélien a déclaré que Sinwa est désormais isolée dans un bunker, que les soldats de Tsahal sont déterminés à détruire ainsi que toute infrastructure exploitée par les terroristes.

« Ils resserrent l’étau autour de la ville de Gaza », s’est vanté Gallant à propos des forces israéliennes.

Les chars et les troupes israéliennes ont pris d’assaut Gaza alors que Tsahal promet de détruire le Hamas. Forces de défense israéliennes/AFP via Getty Images

Des soldats de Tsahal se déplacent mardi dans un quartier démoli de Gaza. via REUTERS

Netanyahu a vanté les dernières avancées de Tsahal, affirmant que ses forces ont décimé le Hamas.

Les soldats israéliens ont tué « des milliers de terroristes au-dessus et sous terre » dans la bande de Gaza alors que Tsahal envahissait le labyrinthe de tunnels souterrains du Hamas, long de 300 milles, s’est vanté le Premier ministre mardi dans un discours aux heures de grande écoute.

« Dans le sud, la guerre dans la bande de Gaza progresse avec une force que le Hamas n’a jamais connue », a déclaré Netanyahu. « Depuis le début de la manœuvre terrestre, nous avons détruit d’innombrables quartiers généraux, tunnels, bases et installations du Hamas.

« Nous atteignons des endroits que le Hamas n’aurait jamais pensé atteindre. »

Il a déclaré que la ville de Gaza était désormais effectivement « encerclée » et que Tsahal « accentuait la pression sur le Hamas chaque heure, chaque jour ». le Times of Israel a rapporté.

Les Palestiniens brandissent des drapeaux blancs pour se rendre dans le nord de Gaza à l’approche des troupes israéliennes. via REUTERS

Les tunnels passeraient également sous le plus grand centre médical de la ville de Gaza, l’hôpital Al Shifa, où Israël a accusé le Hamas d’abriter plusieurs centres souterrains utilisés par les dirigeants du Hamas.

Bien que le Hamas n’ait pas commenté la situation de Sinwar, les terroristes ont affirmé qu’ils tuaient et blessaient également des soldats de Tsahal qui avançaient.

Ni les affirmations d’Israël ni celles du Hamas n’ont pu être vérifiées de manière indépendante alors que la guerre atteint une nouvelle étape au plus profond de Gaza, où résident plus de 2 millions de Palestiniens.

Israël s’est engagé à éliminer les terroristes après que le Hamas a lancé son attaque surprise et meurtrière.

Les chars de Tsahal sont utilisés pour éliminer le Hamas et son système de tunnels à Gaza. via REUTERS

Depuis le début de la guerre, les frappes aériennes de représailles d’Israël ont tué plus de 10 000 Palestiniens, dont beaucoup de femmes et d’enfants, ont déclaré des responsables de la santé liés au Hamas.

Malgré les pertes en vies humaines et l’incertitude quant au statut des otages pris par le Hamas, Netanyahu a déclaré que « l’opération Épées de fer » se poursuivrait jusqu’à la disparition du Hamas.

« Gaza ne constituera plus une menace pour Israël », a-t-il déclaré. « Je le dis avec certitude : de l’obscurité et de la douleur, nous sortirons plus forts, plus justes et plus unis.

« Ensemble, nous lutterons et, avec l’aide de Dieu, ensemble nous gagnerons. »

Avec fils de poste