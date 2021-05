Des troupes supplémentaires ont été déplacées vers la frontière de Gaza, notamment des soldats de la brigade de parachutistes, de la brigade d’infanterie Golani et de la 7e brigade blindée, a déclaré jeudi le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Hidai Zilberman.

Zilberman a déclaré que le plan d’une éventuelle invasion de Gaza serait présenté jeudi au chef d’état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi. «Nous sommes prêts à manœuvrer et, en principe, Tsahal avait approuvé plusieurs plans différents pour une offensive terrestre», a déclaré le porte-parole, notant que la décision finale de franchir la frontière n’avait pas encore été prise par le gouvernement.

L’armée israélienne a déclaré que le groupe militant palestinien Hamas avait lancé plus de 1500 roquettes dans les villes du sud et du centre d’Israël depuis le 10 mai, forçant de nombreuses personnes à se cacher dans des abris anti-bombes et tuant six civils, dont un garçon de six ans, et un IDF. soldat.

En réponse, Israël a bombardé plus de 650 cibles à Gaza, détruisant plusieurs immeubles de grande hauteur dans l’enclave palestinienne densément peuplée. Les forces armées israéliennes auraient tué des dizaines de membres du Hamas, dont plusieurs des principaux commandants du groupe. Les responsables de la santé de Gaza, quant à eux, ont déclaré que 69 Palestiniens, dont 17 enfants, avaient été tués dans les frappes aériennes jeudi.

Zilberman a déclaré que Tsahal avait élargi la portée des raids aériens et avait commencé à détruire «Banques centrales et bâtiments de sécurité intérieure» à Gaza. «Le Hamas commence à découvrir des fissures et il y a une pression dans l’organisation, même parmi le public de Gaza, qui perd patience et voit ces ruines» avant la fête musulmane de l’Aïd-al-Fitr, a-t-il déclaré.

Le Hamas a commencé à tirer des roquettes après des affrontements entre les Palestiniens et la police israélienne sur l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem-Ouest – le troisième site le plus sacré des musulmans à travers le monde. L’escalade a été précédée de protestations et de violences suite à l’expulsion imminente de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans un quartier arabe près de la vieille ville de Jérusalem.

Les médias israéliens ont rapporté que, mercredi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a informé le gouvernement qu’il avait rejeté une proposition de cessez-le-feu du Hamas. Selon le site d’information Ynet, le Premier ministre faisait référence à l’appel téléphonique entre le haut responsable du Hamas Mousa Abu Marzook et Mikhail Bogdanov, l’envoyé du président russe Vladimir Poutine au Moyen-Orient.

Selon la lecture de l’appel publié par le ministère russe des Affaires étrangères, Marzook a déclaré que le Hamas était prêt à cesser les attaques contre Israël. «Sur une base mutuelle» si la communauté internationale faisait pression sur Tel Aviv pour qu’elle arrête «Actions énergiques» à Al-Aqsa.

Netanyahu a déclaré plus tôt que le Hamas paierait un « Prix élevé » pour avoir attaqué les Israéliens.

Dans le même ordre d’idées, Mohammed Deif, qui dirige la branche militaire du Hamas, a averti qu’Israël paierait un prix tout aussi élevé si le « agression » contre les Palestiniens à Jérusalem-Ouest ne s’est pas arrêté.

