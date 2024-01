Tsahal admet qu’elle inonde les tunnels du Hamas avec de l’eau de mer – une décision qui, selon les États-Unis, pourrait mettre les otages en danger

Nouvelles

Israël a finalement admis mardi qu’il injectait de l’eau de mer dans les tunnels du Hamas pour tenter de démanteler le réseau souterrain du groupe terroriste à Gaza – une démarche qui, selon les États-Unis, pourrait mettre en danger les otages.

Après plus d’un mois de refus de commenter les informations selon lesquelles l’armée israélienne inonderait les tunnels du Hamas avec de l’eau de la mer Méditerranée, les responsables israéliens ont finalement reconnu qu’ils utilisaient cette tactique.

“Tsahal a mis en œuvre de nouvelles capacités pendant la guerre, dans le but de neutraliser les infrastructures terroristes souterraines, notamment en y canalisant de grandes quantités d’eau”, a déclaré l’armée israélienne. a déclaré dans un communiqué le X.

« Il s’agit d’un outil important dans la lutte contre la menace posée par l’infrastructure terroriste souterraine du Hamas », a ajouté l’armée israélienne.

Les responsables américains ont exprimé leurs inquiétudes quant à cette stratégie, avertissant qu’elle pourrait mettre en danger la vie de plus de 100 otages toujours détenus par le Hamas.

On ne sait pas si des otages se trouvent encore dans les tunnels.

Les experts ont également mis en garde contre les effets possibles que le pompage de l’eau de mer sous terre pourrait avoir sur l’approvisionnement limité en eau propre de Gaza, ainsi que sur la possible pollution du sol avec des matières dangereuses provenant des armes du Hamas cachées dans les tunnels.

L’armée israélienne a confirmé mardi qu’elle utilisait l’eau de la mer Méditerranée pour inonder des sections du réseau de tunnels du Hamas, long de 300 milles. Getty Images

Israël a déclaré qu’il effectuait une analyse complète d’une zone avant de choisir d’inonder ses tunnels, afin d’éviter la contamination de l’eau. PA

La tactique consistant à inonder les tunnels a été signalée pour la première fois en décembre, mais Tsahal a refusé de la confirmer. PA

La méthode a été mise en œuvre avec l’aide du ministère israélien de la Défense et n’a été déployée que si cela était approprié, après que les soldats ont étudié les systèmes de sol et d’eau de la zone, selon l’armée israélienne.

La stratégie d’inondation était découvert pour la première fois en décembre après un article du Wall Street Journal concernant la construction par Tsahal de sept pompes dans le nord de Gaza.

Les responsables israéliens sont restés timides face aux questions des journalistes sur le pompage, le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzl Halevi, ayant refusé de confirmer la tactique d’inondation à l’époque, la qualifiant simplement de « bonne idée ».

L’armée israélienne a déclaré qu’elle menait une étude « professionnelle et complète » sur les tunnels inondés afin de garantir que les eaux souterraines de Gaza ne soient pas contaminées.

Malgré l’avancée de Tsahal dans Gaza, la grande majorité du réseau souterrain du Hamas reste opérationnel, ont indiqué des responsables. PA

Malgré l’utilisation d’inondations, d’explosifs et de frappes aériennes de précision, Israël n’a détruit qu’environ 20 à 40 % du système souterrain du Hamas, estimé à plus de 300 milles de long. Des responsables américains et israéliens ont déclaré au Journal.

Le mois dernier, Tsahal a reconnu avoir découvert 800 tunnels lors de son attaque terrestre à Gaza, dont seulement 500 étaient devenus inutilisables à l’époque.

Les responsables américains et israéliens estiment que plus de la moitié des tunnels du Hamas à travers Gaza sont toujours opérationnels, une grande partie du fameux « métro de Gaza » restant un mystère pour l’armée israélienne qui avance.











