Tsahal a saisi une cache d’armes et des fournitures du Hamas lors de l’attaque du groupe terroriste contre Israël

Les Forces de défense israéliennes ont confisqué une importante cache d’armes et de fournitures appartenant aux terroristes du Hamas au cours de l’attaque contre Israël, a annoncé dimanche le groupe.

Les armes retirées de la possession du Hamas comprenaient des roquettes, des grenades, des grenades propulsées par fusée et des munitions. L’armée israélienne a montré des étiquettes sur les armes qui, selon elle, montrent que les matériaux ont été produits par le Hamas.

Les armes saisies ne représentent que 20 % de celles utilisées par le Hamas pour tuer des Israéliens, a écrit l’armée israélienne sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Toutes les armes confisquées ont été utilisées lors de l’attaque du 7 octobre contre Israël, selon l’armée israélienne.

« Afin d’empêcher de nouvelles attaques, Tsahal veillera au retrait des infrastructures terroristes et des fabricants d’armes du Hamas à Gaza », a ajouté Tsahal.

Plus de 3 600 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé sa plus grande attaque contre l’État juif depuis des décennies, entraînant des représailles de la part des forces israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.

L’armée israélienne a déclaré que la grande quantité d’équipement médical, de nourriture et d’autres fournitures trouvées en possession du Hamas est la preuve que le groupe terroriste était préparé à un conflit à long terme.

Des centaines de documents et de certificats, ainsi que des centaines de téléphones portables, d’autres moyens de communication et d’appareils photo utilisés par le Hamas ont également été confisqués.