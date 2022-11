TSA : Une arme de poing trouvée dans du poulet cru dans des bagages à l’aéroport

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Des agents de sécurité d’un aéroport du sud de la Floride ont signalé avoir trouvé une arme de poing cachée à l’intérieur d’un poulet cru emballé dans les bagages d’un voyageur.

La Transportation Security Administration a publié lundi des photos de l’arme à feu et de la volaille sur son compte Instagram officiel. L’arme a été récupérée à l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood.

Le message n’a pas identifié le voyageur qui transportait l’arme ni si des arrestations ont été effectuées.

Selon la TSA, la viande fraîche, les fruits de mer et les autres aliments non liquides sont autorisés dans les bagages à main et les bagages enregistrés, à condition qu’ils soient emballés dans de la glace. Les armes à feu non chargées peuvent être transportées dans des bagages enregistrés, mais elles doivent être déclarées au guichet et emballées dans un conteneur à parois rigides verrouillé.

The Associated Press