TSA PreCheck a du sens au milieu d’une saison de voyage chargée si vous pouvez l’obtenir

La saison des voyages d’été 2023 devrait être chargée, ce qui rendra les programmes fédéraux comme Pré-vérification TSA particulièrement utile pour les dépliants, selon les experts. Ces programmes sont payants mais permettent généralement aux voyageurs de gagner du temps à l’aéroport. Cependant, les délais de traitement relativement longs – comme pour les demandes de passeport récentes – signifient qu’il peut être difficile pour certains nouveaux demandeurs d’en profiter avant de voyager cet été. « Il y a tellement de gens qui veulent voyager maintenant, surtout après la pandémie », a déclaré Sofia Markovich, conseillère en voyages et fondatrice de Sofia’s Travel. « C’est comme le renouvellement des passeports, où il y a eu ces énormes retards. » Cela dit, des programmes comme TSA PreCheck et Global Entry en valent vraiment la peine pour les voyageurs fréquents, a-t-elle ajouté. En savoir plus sur les finances personnelles :

Voyager en Europe n’est plus une affaire de « bonne affaire » « Ils ont du sens toute l’année, mais surtout quand c’est la saison chargée », a déclaré Markovich. TSA PreCheck vise à réduire le temps de contrôle dans les aéroports. Les voyageurs attendent dans une ligne différente – et souvent plus courte – de la ligne de sécurité standard. En avril, 94 % des passagers de PreCheck ont ​​attendu moins de cinq minutes au point de contrôle de sécurité, selon le Administration de la sécurité dans les transports. L’agence vise des temps d’attente de 10 minutes ou moins avec PreCheck et de 30 minutes pour les voies typiques. TSA PreCheck — disponible pour les départs de certains aéroports américains — coûte 78 $ pour les nouveaux inscrits. Une adhésion dure cinq ans et les renouvellements coûtent 70 $.

Les frais initiaux pour les nouveaux membres s’élèvent à 15,60 $ par année. Plusieurs cartes de crédit couvrir les frais comme un avantage client. Outre une ligne de sécurité potentiellement plus courte, il existe également un facteur de commodité, ont déclaré les experts. Depuis la candidature implique une évaluation des risques pour les passagers – y compris la prise d’empreintes digitales pour une vérification des antécédents – les membres n’ont pas à enlever leurs chaussures, ceintures ou vestes légères lorsqu’ils passent la sécurité de l’aéroport. Ils peuvent également garder l’électronique et « Liquides conformes 3-1-1″ dans des bagages à main. (La règle 3-1-1 permet à chaque passager de transporter un sac d’un litre de liquides en bouteille ne pesant pas plus de 3,4 onces chacun dans son bagage à main.) « Il est assez difficile pour la plupart des gens de s’opposer à cela », a déclaré Sally French, experte en voyages chez NerdWallet, à propos des frais. « Cela atténuera tellement de stress sur la route. » PreCheck est l’un des rares programmes « voyageurs de confiance » offert par le département américain de la Sécurité intérieure en partenariat avec d’autres agences fédérales.

Parmi les autres programmes figure Global Entry, qui offre un contrôle douanier américain accéléré au retour d’un voyage à l’étranger. Une adhésion de cinq ans entraîne des frais non remboursables de 100 $ et comprend TSA PreCheck.

Quand les programmes peuvent ne pas avoir de sens

Il y a des cas où les programmes – et leurs frais – peuvent ne pas avoir de sens pour les voyageurs, ont déclaré des experts. Les programmes sont plus rentables pour les personnes qui voyagent fréquemment, par exemple. Le CST recommande Global Entry pour les personnes qui voyagent à l’étranger quatre fois ou plus par an. TSA PreCheck ne garantit pas non plus que les voyageurs gagneront du temps, ont déclaré les experts. La ligne de sécurité standard peut être la plus courte, en fonction de l’aéroport et de l’heure de départ. Les applications TSA PreCheck et Global Entry pour les débutants peuvent également être quelque peu lourdes, ont déclaré les experts. Cela est dû en grande partie à la nécessité d’une évaluation en personne. Les rendez-vous — en particulier ceux pour Entrée globale – ne sont pas toujours faciles à obtenir et peuvent nécessiter une visite à l’écart (peut-être dans un aéroport) pour être complétées.

Les délais de traitement des demandes Global Entry peuvent également prendre de quatre à six mois, selon au DHS. En 2022, le délai moyen d’inscription à Global Entry était de 93 jours, a indiqué le département. Selon le DHS, les temps d’attente plus longs sont dus à un nombre record de demandes d’adhésion aux programmes de voyageurs de confiance. Le trafic de recherche Google pour « TSA Precheck » est autour de son plus haut niveau dans cinq ans. La plupart des candidats TSA PreCheck doivent remplir un candidature en ligneet obtenez l’approbation dans les trois à cinq jours de leur rendez-vous d’inscription en personne, en moyenne. Cependant, cela peut prendre 60 jours ou plus, la TSA a dit. (Depuis le 1er février, les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont commencé à publier des créneaux de rendez-vous pour les entretiens pour les centres d’inscription le premier lundi de chaque mois à 9 heures, heure locale, selon le DHS.) TSA PreCheck n’est pas non plus disponible dans tous les aéroports ou compagnies aériennes. Il est actuellement disponible dans plus de 200 aéroports et via plus de 85 participants compagnies aériennesselon la TSA.