TS Madison parle de faire l’histoire de la “Renaissance” de Beyonce

Sécurisez le Beyoncé sac, soeurette !

Des vignes virales à la confrontation des injustices contre les femmes trans noires, TS Madison est habitué à avoir un impact. À présent Essence rapporte que la star d’Internet et de la télévision est entrée dans l’histoire de Beyoncé album en tête des charts, Renaissance. Avec “Cosy”, Madison et le producteur Miel de Dijon est devenue la première femme trans noire à figurer dans le top 40 du Billboard’s Hot 100. Dans une interview avec Mikell Street, TS Madison a parlé de la sécurisation du sac et du pouvoir de l’authenticité.

Beyoncé a donné credit où le crédit est dû

Renaissance n’est pas seulement une célébration des cultures noires et l’incarnation d’une joie radicale. C’est une lettre d’amour aux pionniers noirs queer qui donnent tant au grand public mais reçoivent peu en retour.

«Je veux que chaque personne trans lise ou écoute mon histoire; Je veux qu’ils sachent que ce n’est pas là où vous commencez mais où vous finissez », a expliqué Madison.

Alors que Banques Azealia, Keliset Diane Warren suscité des conversations controversées sur Renaissance, les échantillons sont plus qu’un hommage. Madison dit Beyoncé et Honey Dijon s’est assurée de recevoir le crédit et les pièces sur “Cosy”. La Expérience TS Madison la star et productrice exécutive a même conservé ses droits sur la vidéo.

“Alors je me suis finalement assis et j’ai lu les e-mails et Leggra, mon manager, est allé leur chercher les chiffres et c’était comme un chiffre, puis zéro, zéro, zéro, zéro, zéro. Ensuite, non seulement il y avait tous ces zéros, mais il y avait un pourcentage de streaming et un pourcentage de ventes pures. J’étais comme, ‘OH, CETTE BEYONCÉ!’ », A-t-elle dit à propos de la signature de l’échantillon.

Avant que l’amie de Madison ne laisse entendre que sa voix était un succès lorsqu’elle a été présentée en avant-première dans un club en Croatie, elle admirait Les grands Freedia collaboration sur “Break My Soul”. Le succès de la musique house à haute énergie était la deuxième fois de Freedia sur un premier single de Beyoncé après “Formation”. Le rêve de Madison d’avoir une plate-forme similaire s’est avéré meilleur qu’elle ne l’imaginait.

“C’est tellement fou parce que je me souviens quand” Break My Soul “est sorti, c’était comme un mois avant et j’ai dit:” Vous savez, j’aime Big Freedia et elle travaille toujours avec Beyonce et sa voix est si puissante “, elle avoué. “Ma voix est puissante aussi et j’aimerais un jour pouvoir travailler avec elle.” Vous ne savez jamais comment les choses s’alignent.

Le contexte originel des luttes des femmes trans noires

La vidéo “I’m Black, b *** h” de 2020 était la réponse de Madison à de George Floyd meurtre et Iyanna Dior’s assaut. Des millions se sont déchaînés contre le racisme et la brutalité policière pour Floyd, mais la violence de la foule transphobe contre Dior, une femme trans noire, n’a pas inspiré la même solidarité.

“En tant que personnes trans noires, nous savons qu’il est de notre responsabilité de nous lever et de lutter contre l’injustice contre George Floyd”, a déclaré Madison. “Mais Iyanna Dior est une femme trans qui a été battue dans la même ville, dans la même semaine presque, et tout le monde la blâmait d’être trans et tous ces Noirs la battaient dans le magasin.

Alors que beaucoup rejettent l’activisme LGBTQ + comme une distraction des mouvements pro-noirs, Madison a rappelé au monde que les luttes et les identités sont inséparables.

“J’en avais tellement marre que les gens ne comprennent pas que je suis noir. Je ne veux rien entendre à propos de ces trucs LGBTQIA en ce moment de noirceur. Ce n’est pas séparé; Je suis ça et Black en même temps. Elle a poursuivi: «J’en ai tellement marre que nous soyons battus en tant que Noirs et que nous soyons ensuite drogués en tant que personnes trans ou gays. Nous n’avons personne pour nous soutenir et ils se mobilisent pour que nous soyons tués, mais quand ne sommes-nous pas noirs ? Quand ne sommes-nous pas noirs ?!”

Comme Beyoncé, la Maddie le matin l’hôte a toujours quelque chose en préparation. Avec une émission de télévision, des podcasts et des films à son actif, il n’y a pas de limite à ce que Madison a en préparation. Les fans peuvent s’attendre à ce qu’elle joue dans le prochain film, Frères.