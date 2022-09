Try Guys ‘Ned Fulmer Cheating Scandal reçoit le traitement complet de Meme sur Twitter

Ned Fulmer des Try Guys semble s’être assuré que si vous aviez l’intention de traverser la vie sans savoir qui était le groupe YouTube, cela ne se produit plus. Dans la foulée du scandale d’infidélité d’Adam Levine, vient le scandale d’infidélité de Ned Fulmer, et une nouvelle croyance sur Twitter selon laquelle toute l’affaire du «gars de la femme» n’était peut-être qu’un shtick. Essentiellement, les cœurs sont écrasés, les jours sont gâchés, etc. Plus important encore, des mèmes ont été créés. Vous ne pouviez pas l’éviter, étant donné la déclaration que Fulmer a publiée après la controverse.

Alors que les Try Guys ont annoncé que Fulmer ne faisait plus partie du groupe, Fulmer a déclaré sur les réseaux sociaux : « La famille aurait toujours dû être ma priorité, mais j’ai perdu le focus et j’ai eu une relation de travail consensuelle. Je suis désolé pour la douleur que mes actions ont pu causer aux gars et aux fans, mais surtout à Ariel. Il a ajouté que sa famille et ses enfants sont les seules choses qui comptent maintenant et qu’il va y concentrer son attention.

“J’ai perdu ma concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle” pic.twitter.com/ajoQadJ52v – anihinged (@fussyphus) 28 septembre 2022

Je m’appelle Walter Hartwell White. Je vis au 308 Negra Arroya Lane, Albuquerque, Nouveau-Mexique. J’ai perdu ma concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle. pic.twitter.com/TMCn4RwiMF — rose (bi saul) (@wexlervgoodman) 27 septembre 2022

j’ai perdu ma concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle pic.twitter.com/G2KquE5nyi – les quaaludes d’urgence d’eddie (@derryfacts2) 27 septembre 2022

Je ne peux pas attendre la finale de la saison 2 où ils peuvent enfin dire que j’ai perdu la concentration et que j’ai eu une relation de travail consensuelle pic.twitter.com/zQnJLfG3t0 – َ (@ungodlywests) 27 septembre 2022

J’ai perdu ma concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle. pic.twitter.com/jr5zju7FTx – Sherlock Holmes (@ContactSH) 28 septembre 2022

le nec plus ultra, “j’ai perdu ma concentration et j’ai eu une relation de travail consensuelle” pic.twitter.com/li3trGD2nP – dee ☆ (@vurawned) 28 septembre 2022

Les excuses, évidemment, n’ont pas été bien accueillies. “[A]Je vais dire “Je suis désolé pour la douleur que mes actions ont pu causer à mes fans, mais surtout ma femme” doit être l’une des 5 pires excuses dans le moins de mots de tous les temps “, quelqu’un tweeté, et cela résume à peu près tout.

tout ce que je vais dire, c’est “Je suis désolé pour la douleur que mes actions ont pu causer à mes fans, mais surtout ma femme” doit être l’une des 5 pires excuses dans le moins de mots de tous les temps — sloane (sîpihkopiyesîs) (@cottoncandaddy) 28 septembre 2022

Les excuses d’Adam Levine avaient également déclenché une réaction similaire avant cela.

