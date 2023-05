Truth Social poursuit le Washington Post pour diffamation — RT World News

Le journal aurait mené une croisade prolongée contre Trump et sa plate-forme aboutissant à un récent article à succès

Trump Media and Technology Group (TMTG), la société mère de la plateforme Truth Social de l’ancien président américain Donald Trump, poursuit le Washington Post pour diffamation, alléguant les récentes « pièce à succès flagrante » sur la plate-forme menace son existence même. Le procès, déposé samedi dans le douzième circuit de Floride, demande 3,78 milliards de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs.

L’article du 13 mai du Post, « La confiance liée à une banque favorable à la pornographie pourrait gagner une participation dans Trump’s Truth Social », est au centre du procès, qui prétend le média « a faussement accusé TMTG de fraude en valeurs mobilières et d’autres actes répréhensibles. »

L’histoire affirmait que TMTG avait caché aux actionnaires le fait qu’il contractait un prêt prétendument douteux auprès de la banque Paxum, appelé un « banque favorable au porno », cela donnerait à un banquier russe au son sinistre une participation majoritaire dans Truth Social. Selon WaPo, la société a également omis de dire aux actionnaires qu’elle avait payé une lourde commission d’intermédiaire au PDG de Digital World Acquisition Corporation (DWAC) – la société d’acquisition à vocation spéciale dont la fusion avec TMTG a été annoncée il y a plus d’un an – pour avoir aidé organiser le prêt de la banque.

Toutes ces transactions prétendument douteuses auraient été cachées à la Securities and Exchange Commission.















Selon le procès de TMTG, les allégations sont basées sur des allégations fictives faites par l’ancien employé mécontent Will Wilkerson. Les « preuves » comprennent de faux documents, ainsi qu’un précédent article truffé de mensonges publié par The Guardian dans lequel il était allégué que les procureurs fédéraux enquêtaient sur TMTG pour des violations potentielles de blanchiment d’argent.

Bien qu’il sache que le PDG de TMTG, Devin Nunes, avait déjà poursuivi ce journal pour diffamation au sujet de l’histoire du blanchiment d’argent, WaPo a couru avec ses revendications et en a empilé davantage, indique le procès.

« Les fausses accusations criminelles de WaPo ont exposé TMTG au ridicule, au mépris et à la méfiance du public, et ont porté atteinte aux activités et à la réputation de TMTG », la poursuite prétend, décrivant le « pièce à succès flagrante » comme l’aboutissement d’une « croisade de plusieurs années contre TMTG caractérisée par la dissimulation d’informations pertinentes en sa possession » équivalant à une « menace existentielle » contre la société.

La poursuite affirme également que l’histoire malveillante a dissuadé les utilisateurs potentiels de Truth Social de rejoindre la plate-forme, retardant la fusion prévue de TMTG avec DWAC. L’histoire aurait même déclenché un appel téléphonique de JP Morgan Chase demandant des informations sur les transactions de l’entreprise avec Paxum Bank.

Trump avait précédemment affirmé que Truth Social faisait « phénoménalement bien » refusant l’offre du PDG de Twitter, Elon Musk, de revenir sur son compte l’année dernière. L’ancien président est contractuellement obligé de donner à ses 5 millions de followers sur Truth Social une exclusivité de six heures sur tous ses messages sur les réseaux sociaux.