Truss vs Sunak – en direct: l’ex-chancelière critique le plan économique de la ministre des Affaires étrangères alors qu’elle tente d'”éviter un examen minutieux”

Un porte-parole a déclaré: “Nous avons besoin d’une nouvelle approche de l’économie, nous devons remettre en question l’orthodoxie économique défaillante et nous devons mettre en œuvre les réformes nécessaires pour lutter contre l’inflation et parvenir à une croissance durable.”

«La réalité est que Truss ne peut pas fournir un programme de soutien ni obtenir 50 milliards de livres sterling de réductions d’impôts permanentes et non financées en une seule fois. Cela signifierait augmenter les emprunts à des niveaux historiques et dangereux, mettre les finances publiques en grave danger et plonger l’économie dans une spirale inflationniste.