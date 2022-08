Truss vs Sunak au plus tard: les rivaux conservateurs feront un dernier effort pour gagner du soutien à la fin des hustings

Boris Johnson refuse d’exclure un retour au poste de Premier ministre

Liz Truss et Rishi Sunak se préparent pour leur dernière chance de courtiser les membres du Parti conservateur alors que les courses à la direction se terminent mercredi.

On s’attend à ce que les candidats échangent des barbes sur les réductions d’impôts alors qu’ils tentent de fournir des visions concurrentes pour l’économie britannique, y compris leurs plans pour aider à faire face à la crise du coût de la vie.

Ils feront le dernier effort à Londres avant la clôture du vote à 17 heures vendredi, le ministre des Affaires étrangères étant désigné comme le vainqueur probable du concours.

L’ancien chancelier s’est reconnu comme un outsider mais croit toujours qu’il peut contrarier son rival.

Expliquant les défis rencontrés par le successeur de Boris Johnson à Downing Street, il a déclaré au Financial Times qu’il serait « complaisant et irresponsable » pour le Premier ministre et la chancelière « de ne pas penser aux risques pour les finances publiques ».

Pendant ce temps, M. Johnson a refusé d’exclure une tentative de retour au pouvoir après sa démission en tant que Premier ministre la semaine prochaine.