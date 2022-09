Truss va lever l’interdiction de la fracturation dans le cadre d’un plan visant à augmenter l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni

Liz Truss devrait annuler jeudi le moratoire sur la fracturation hydraulique et promettre davantage de forages en mer du Nord alors qu’elle dévoile des plans tant attendus pour renforcer la sécurité énergétique du pays.

Les factures énergétiques annuelles nationales seront gelées à environ 2 500 £ pour le ménage moyen en fixant un plafond sur le prix d’une unité d’énergie, tout ce qui dépasse étant payé par le gouvernement dans le cadre du forfait pour atténuer la crise du coût de la vie. .

Les prélèvements verts sur les factures d’énergie seront supprimés et les entreprises seront protégées contre la hausse des prix de l’énergie, qui coûterait plus de 150 milliards de livres sterling.

Le nouveau premier ministre annoncera la fin immédiate de la fracturation qui a été annoncée en 2019, permettant aux entreprises britanniques de forer du gaz de schiste en demandant un permis de construire, a rapporté le Le télégraphe du jour.

La levée de l’interdiction devrait prendre effet rapidement car de nouveaux changements peuvent être mis en œuvre avec une déclaration ministérielle écrite au Parlement plutôt qu’avec l’introduction d’une législation complète.

Au milieu de l’opposition des communautés locales contre la fracturation hydraulique, Mme Truss a précédemment déclaré que l’extraction ne devrait avoir lieu que là où il y a le soutien des communautés locales. Selon le rapport, les entreprises de fracturation offriraient une réduction de 25% de leurs factures d’énergie afin d’obtenir un soutien et d’inciter les gens.

Mme Truss s’était engagée à lever l’interdiction de la fracturation lors de sa campagne à la direction des conservateurs. Elle s’est prononcée en faveur de l’expansion des forages pétroliers et gaziers en mer du Nord.

Alors que la fracturation est poussée pour une plus grande sécurité énergétique, la pratique reste extrêmement controversée car elle peut déclencher des tremblements de terre, conduire à la contamination des eaux souterraines et avoir un impact négatif sur le changement climatique.

Avant son annonce de jeudi, Mme Truss a déclaré: «Je sais que des familles et des entreprises à travers le pays s’inquiètent de la façon dont elles vont joindre les deux bouts cet automne et cet hiver.

« La guerre de Poutine en Ukraine et la militarisation de l’approvisionnement en gaz en Europe entraînent une hausse des prix mondiaux – et cela n’a fait que montrer plus clairement que nous devons renforcer notre sécurité et notre approvisionnement énergétiques à long terme.

“Nous prendrons immédiatement des mesures pour aider les particuliers et les entreprises à payer leurs factures, mais nous prendrons également des mesures décisives pour nous attaquer à la cause profonde de ces problèmes, afin que nous ne soyons plus dans cette situation.”

Pendant ce temps, le Parti travailliste a fait valoir que ceux qui soutiennent le retour de la fracturation à terre “comprennent mal la situation dans laquelle nous nous trouvons”, se référant aux commentaires du secrétaire aux affaires de l’époque, Kwasi Kwarteng.

En mars, M. Kwarteng – aujourd’hui chancelier – a écrit dans Le courrier du dimanche: « Même si nous levions le moratoire sur la fracturation demain, il faudrait jusqu’à une décennie pour extraire des volumes suffisants – et cela aurait un coût élevé pour les communautés et notre précieuse campagne.

«Aucune quantité de gaz de schiste provenant de centaines de puits disséminés dans l’Angleterre rurale ne suffirait à faire baisser le prix européen de si tôt.

« Et avec la meilleure volonté du monde, les entreprises privées ne vendront pas le gaz de schiste qu’elles produisent aux consommateurs britanniques en dessous du prix du marché. Ce ne sont pas des organismes de bienfaisance, après tout.

Mercredi, le dirigeant travailliste Keir Starmer a également critiqué Mme Truss pour avoir financé son plan énergétique par des emprunts et pour avoir fait payer la facture aux travailleurs tout en permettant aux entreprises énergétiques de continuer à récolter d’énormes bénéfices pendant la crise du coût de la vie.

“Chaque livre de bénéfices excédentaires qu’elle choisit de ne pas taxer est une livre supplémentaire d’emprunt que les travailleurs seront obligés de rembourser pendant des décennies”, a-t-il déclaré. « Les familles et les services publics ont besoin de chaque centime qu’ils peuvent obtenir. Comment diable pense-t-elle que le moment est venu de protéger les bénéfices de Shell ? »

Mme Truss devrait également faire face à la colère des militants écologistes sur les promesses de forage et de fracturation en mer du Nord face à l’objectif du Royaume-Uni de devenir un émetteur net zéro carbone d’ici 2050.