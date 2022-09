Truss s’engage à “contribuer à un trou de 60 milliards de livres sterling dans le budget britannique”

Les promesses de réduction d’impôts et de dépenses de défense de Liz Truss, associées à la montée en flèche de l’inflation et au coût croissant de la dette publique, créeront un trou de 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques d’ici 2026, selon les calculs du Financial Times.

La favorite devrait dévoiler un budget d’urgence, y compris ses réductions d’impôts prévues controversées, dans quelques semaines si elle est dévoilée en tant que prochain Premier ministre lundi.

Elle a également déclaré qu’elle souhaitait augmenter les dépenses de défense à 3% du PIB.

Mais ses plans ont attiré le vitriol même de la part d’anciens collègues du cabinet. Rishi Sunak, son rival dans la course au remplacement de Boris Johnson, a averti qu’ils pourraient laisser de nombreuses personnes vulnérables dans la « dénuement ». Michael Gove les a attaqués comme des «vacances» de la réalité.

Le journal affirme que ses calculs, basés sur la même méthodologie utilisée par l’Office for Budget Responsibility (OBR), montrent également qu’une “marge de manœuvre” gouvernementale estimée à 30 milliards de livres sterling en mars a été presque éliminée.

Mme Truss devrait contourner l’examen minutieux de l’OBR avec son budget d’urgence, une décision qui a provoqué une dispute furieuse au sein de son propre parti.

L’OBR a confirmé qu’il travaillait déjà sur des calculs au cas où il lui serait demandé de produire une prévision à bref délai par la nouvelle chancelière.

Mais on pense qu’il est peu probable qu’il soit sollicité, bien qu’il ait été créé par un chancelier conservateur et l’un des anciens mentors de Mme Truss, George Osborne.

Julian Jessop, membre du groupe de réflexion de droite Institute of Economic Affairs, a déclaré au FT que si l’OBR produisait une projection similaire “cela ne changera rien” aux plans de Mme Truss. “Je ne pense pas que nous allons ou devrions définir une politique sur la base des prévisions triennales de l’OBR pour les finances publiques”, a-t-il ajouté.

Paul Dales, économiste en chef du Royaume-Uni chez Capital Economics, a déclaré au FT que les réductions d’impôts ne devraient pas être permanentes lorsque les finances publiques étaient plus tendues que prévu. “Le point clé est que le nouveau Premier ministre devrait reconnaître que la situation a changé, qu’il y a moins de place pour réduire les impôts qu’auparavant et qu’à un moment donné, il faudra peut-être réduire les dépenses ou augmenter les impôts”, a-t-il déclaré. .