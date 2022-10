Truss révèle l’instabilité inhérente aux démocraties occidentales

La tourmente actuelle de la politique britannique peut avoir des conséquences désastreuses. Il reflète également l’état actuel de l’Occident au sens large

Même les fervents croyants en la stabilité des démocraties occidentales ont sûrement dû voir leur foi ébranlée la semaine dernière par les crises économiques et politiques extraordinaires créées par la nouvelle Premier ministre britannique, Liz Truss.

Dans la semaine après que le chancelier trié sur le volet par le Premier ministre, Kwasi Kwarteng, a présenté un «mini-budget» le 23 septembre, la livre anglaise s’est effondrée; le marché des obligations d’État a chuté ; les taux d’intérêt et hypothécaires ont augmenté; certains marchés hypothécaires ont fermé; la Banque d’Angleterre a organisé une intervention budgétaire très inhabituelle pour empêcher l’effondrement des principaux fonds de pension ; et le FMI a critiqué Truss d’une manière habituellement réservée aux dirigeants des républiques bananières criblées de dettes.

L’importance mondiale de ces événements et les perturbations économiques et politiques qu’ils entraîneront inévitablement ne doivent pas être sous-estimées. Le commentateur politique Alastair Campbell, ancien chef de cabinet de Tony Blair, a décrit avec précision la semaine dernière comme “la semaine où tout a changé.”

Qu’est-ce qui a conduit à la crise économique britannique ?

Tout simplement, le fait que le mini-budget Truss prévoyait des milliards de livres de réductions d’impôts non financées et non chiffrées – y compris, le plus provocateur, une réduction du taux d’imposition supérieur de 45% – a poussé les marchés financiers à enregistrer un vote sérieux. de confiance dans le gouvernement Truss, avec toutes les conséquences qui en ont découlé.

Soit dit en passant, les événements de la semaine dernière montrent où se trouve finalement le véritable pouvoir en Occident – ​​et ce n’est certainement pas chez les politiciens.

Le mini-budget de Truss est, bien sûr, un produit de l’idéologie économique néolibérale grossière à laquelle elle croit si fanatiquement, et qui s’est avérée décisive pour attirer les quelque 80 000 membres adorateurs de Thatcher du parti conservateur qui a oint Truss comme premier ministre seulement. il y a quelques semaines.

Confrontée à une catastrophe économique entièrement de sa faute – l’un de ses premiers actes en tant que Premier ministre a été de limoger le chef du Trésor – Truss a simplement doublé et s’est retirée avec humeur dans son bunker de Downing Street.

Elle est apparue brièvement à la fin de la semaine dernière pour faire une série d’interviews radiophoniques désastreuses avec les stations régionales de la BBC – dans lesquelles Truss a continué à vanter de manière robotique les avantages de “l’économie par ruissellement” et a (sans succès) tenté de blâmer entièrement la crise économique sur la Russie. Le président Vladimir Poutine et le conflit en Ukraine.

Sans surprise, la grande majorité des commentateurs au Royaume-Uni – quelle que soit leur affiliation politique – ont vivement critiqué le mini-budget Truss et la Première ministre elle-même. Même le chroniqueur du Daily Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, a accusé Truss d’avoir “s’est lancé dans une course de pure folie.”

L’intransigeance de Truss, cependant, signifie que la crise économique actuelle ne peut que s’intensifier – avec des prédictions d’un krach du marché immobilier comme la prochaine catastrophe la plus probable à engloutir le Royaume-Uni.

La grève des chemins de fer britanniques en cours s’est intensifiée la semaine dernière, et de nouvelles convulsions économiques se produiront sans aucun doute fin novembre lorsque Truss et Kwarteng ont daigné décrire la vaste gamme de réductions de dépenses qui financeront les réductions d’impôts du mini-budget.

La tentative de Truss de remédier aux problèmes profondément enracinés qui tourmentent l’économie britannique (y compris des décennies de stagnation des salaires, l’appauvrissement continu de la classe ouvrière et de la classe moyenne, l’écart sans cesse croissant entre les riches et les pauvres, la hausse spectaculaire des prix de l’énergie et des denrées alimentaires, et la crise de l’abordabilité du logement) en appliquant des politiques économiques néolibérales a échoué de façon spectaculaire.

C’est un signe de mauvais augure pour les démocraties occidentales en général, car des segments importants des élites mondiales qui les gouvernent restent de fervents adhérents aux théories économiques néolibérales brutes basées sur la cupidité que Truss et Kwarteng adoptent avec tant de rigidité. Ces élites ne croient pas à la noblesse oblige et s’engagent à renverser le consensus social-démocrate qui a prévalu au Royaume-Uni d’Atlee jusqu’à l’élection de Thatcher.

Indépendamment de cela, ce qui devrait préoccuper le plus les observateurs intelligents, c’est la fragilité démontrable d’un système économique qui s’enfonce dans une grave crise quelques jours après l’adoption d’un mini-budget – aussi erroné et insensé soit-il.

Malheureusement, la crise politique créée par Truss est peut-être encore plus grave que la crise économique qu’elle a engendrée sans réfléchir.

Le dilemme politique immédiat est celui auquel est actuellement confronté le parti conservateur.

L’intensité de la réaction négative aux événements de la semaine dernière a été telle qu’il est déjà clair que les conservateurs ne peuvent pas remporter les prochaines élections et que Truss ne peut pas rester longtemps Premier ministre de manière réaliste.

Un sondage réalisé à la fin de la semaine dernière montre que le parti travailliste mène désormais les conservateurs par un pourcentage stupéfiant de 33 points de pourcentage – contre 17 points juste avant la remise du mini-budget.

En une semaine, Truss a fait ce qu’aucun dirigeant travailliste n’a été capable de faire depuis des décennies, à savoir donner au Labour une avance apparemment inattaquable dans les sondages. Truss semble également avoir provoqué un rapprochement significatif entre Keir Starmer et la direction syndicale, et revigoré le parti en général.

Quant à Truss elle-même, comme l’a dit Alastair Campbell la semaine dernière “Elle est morte… elle est grillée.”

Selon les règles existantes du parti conservateur, cependant, Truss ne peut pas être contestée pendant 12 mois – et, même si elle le pouvait, un nouveau chef devrait être élu par le même processus long et profondément défectueux qui a si récemment rejeté Truss à la tête du parti.

Le seul moyen de sortir de cette situation désastreuse serait que Truss démissionne et soit remplacé sans avoir besoin d’une course à la direction. Mais Truss ne montre absolument aucun signe de renoncer à son poste, et même si elle le faisait, les divisions qui en résulteraient au sein du parti conservateur rendraient inévitable une course à la direction.

Bien sûr, un autre changement de chef conservateur rendrait le parti encore plus inéligible qu’il ne l’est actuellement.

Dans ces circonstances, il y a, je pense, une possibilité très réelle que le parti conservateur se divise, l’aile néolibérale Truss se séparant, laissant derrière elle une croupe cameronaise. Un nouveau parti populiste de droite pourrait émerger d’une telle scission. Si c’est le cas, cela refléterait ce qui s’est passé au sein des partis conservateurs dans certaines autres démocraties occidentales ces dernières années.

Mais quoi qu’il arrive, il ne fait aucun doute que l’infortuné Truss aura le privilège d’avoir présidé à la disparition, quelle que soit la forme précise qu’elle prendra, du parti conservateur contemporain.

La conférence du parti conservateur qui a débuté dimanche à Birmingham – elle a naturellement été boycottée par un grand nombre de députés d’arrière-ban en colère et mécontents – promet en effet d’être un événement très intéressant. Cela a mal commencé pour Truss avec l’éminent député conservateur Michael Gove condamnant son mini-budget comme étant “pas conservateur” et laissant entendre que lui et d’autres députés conservateurs pourraient voter contre les réductions d’impôts de Truss au Parlement. Cela a fait paniquer Truss et a annulé la réduction du taux d’imposition supérieur, ce qui n’a fait que nuire davantage à sa crédibilité.

La crise politique qui s’intensifie actuellement au Royaume-Uni a mis en évidence un certain nombre de défauts inhérents au système politique qui fonctionne actuellement dans la plupart des démocraties occidentales. Ils comprennent les éléments suivants :

Premièrement, il est clair que tout système politique qui permet à un véritable Premier ministre comme Boris Johnson d’être destitué pour quelques délits mineurs et remplacé par quelqu’un d’aussi manifestement incompétent que Liz Truss, est irrémédiablement brisé.

Deuxièmement, tout système politique qui encourage et permet un renouvellement rapide et régulier des dirigeants – malheureusement une caractéristique déterminante de la politique en Occident de nos jours – ne peut que perpétuer l’instabilité politique générale actuelle.

Troisièmement, les chefs de parti devraient être élus par les députés, et non par les membres du parti. L’élection par les députés dégrade la qualité des candidats et des politiques, et conduit à une instabilité et à une déstabilisation continues dans des circonstances, comme c’est souvent le cas, où le dirigeant élu n’obtient pas le soutien d’une majorité de parlementaires. C’était le cas sous la récente direction du Parti travailliste de Jeremy Corbyn, et c’est certainement le cas maintenant avec Truss.

Quatrièmement, la politique doit attirer une bien meilleure qualité d’hommes politiques qu’elle ne le fait actuellement.

Cinquièmement, si le Parti conservateur se divise, cela peut conduire à une conséquence particulièrement dangereuse, à savoir la formation d’un nouveau parti populiste de droite du type de celui qui a récemment émergé en Allemagne, en Suède, en Italie et ailleurs en Occident. Une telle évolution ne peut que déstabiliser davantage la politique, comme elle l’a fait dans chacun de ces pays.

Qu’il soit possible de réaliser l’une des réformes susmentionnées ou d’empêcher l’émergence d’un parti populiste au Royaume-Uni sont, je pense, des questions très ouvertes.

Il a toujours été évident que Truss est un politicien de quatrième ordre. Elle manque complètement d’intelligence réelle, d’empathie avec les électeurs et de jugement politique. Mais Truss n’est pas pire que le politicien moyen qui, de nos jours, accède régulièrement à de hautes fonctions dans les démocraties occidentales.

Je doute que Truss survivra en tant que Premier ministre beaucoup plus longtemps, et elle semblerait n’avoir aucun avenir au-delà de cela en politique.

Sa réalisation politique la plus importante est peut-être d’avoir mis en évidence de manière spectaculaire, en l’espace d’une semaine, l’instabilité inhérente et fondamentale qui sous-tend les systèmes économiques et politiques qui dominent actuellement en Occident.