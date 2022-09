Truss retire le plan de Johnson de nommer un allié à la commission d’enquête du Partygate

Le gouvernement de Liz Truss a abandonné son intention de nommer un député controversé à l’enquête parlementaire sur le parti, l’un des derniers actes de Boris Johnson en tant que Premier ministre.

M. Johnson avait proposé que Sir Christopher Chope, qui est surtout connu pour avoir contrecarré les propositions législatives des députés d’arrière-ban, rejoigne le comité chargé d’évaluer s’il avait induit le Parlement en erreur ou non.

Mais quelques heures seulement après l’entrée de Mme Truss dans Downing Street, le gouvernement a retiré la proposition.

L’enquête de la commission des privilèges visant à déterminer si M. Johnson a commis un outrage au Parlement, en disant à plusieurs reprises à la Chambre qu’il n’y avait pas de fêtes anti-confinement à Downing Street, a été critiquée par des députés fidèles à l’ancien Premier ministre.

Sir Christopher a provoqué la controverse sur ses tentatives de bloquer la législation, y compris sur la pratique de l’upskirting.

Avant que le gouvernement n’abandonne le plan, Jess Phillips, la ministre fantôme de la violence domestique et de la sauvegarde, a déclaré au Guardian : « Chris Chope n’est pas un homme sur lequel je compterais pour faire partie du comité des normes. Il a tenté de faire dérailler une législation qui criminaliserait la prise de photos sous les jupes des femmes. Pourquoi quelqu’un penserait-il qu’il était approprié?

« Franchement, la tentative des conservateurs de le forcer à siéger au comité montre que peu importe qui est leur chef, ils compteront toujours sur leurs camarades pour les empêcher de respecter les normes auxquelles le pays s’attend. Les mêmes vieux conservateurs.

Sir Christopher aurait remplacé sa collègue du parti Laura Farris, qui a annoncé en juillet qu’elle se retirait du comité.

Mais deux motions sur sa nomination n’ont pas été proposées par le gouvernement mardi soir.

La députée libérale démocrate Wera Hobhouse, qui a présenté le projet de loi d’initiative parlementaire visant à interdire l’upskirting initialement bloqué par Sir Christopher, a déclaré : « Liz Truss doit maintenant confirmer qu’elle ne nommera pas Christopher Chope au comité des privilèges. Sa tentative de faire dérailler mon projet de loi pour criminaliser la prise de photos sous les jupes des femmes vous dit tout ce que vous devez savoir sur son jugement. Il ne devrait pas être près du comité des privilèges.

“Les conservateurs ne peuvent pas continuer à cuisiner les livres et arranger les choses en leur faveur. Truss doit nommer quelqu’un d’impartial et non un loyaliste de Boris Johnson.

“Le dernier acte de Johnson au pouvoir était une tentative de se tirer d’affaire pour ses mensonges. Il serait impardonnable si l’un des premiers actes de Liz Truss était de suivre ses traces.” Plusieurs alliés de M. Johnson ont affirmé que l’enquête sur son comportement était une “chasse aux sorcières”. La semaine dernière, il est apparu que le Premier ministre de l’époque avait utilisé l’argent des contribuables pour demander des conseils juridiques qui ont soulevé des questions sur l’enquête. Il a été révélé plus tard que 130 000 £ avaient été dépensés.