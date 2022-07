Truss prend de l’avance et gagne des soutiens clés dans la course à la direction du Royaume-Uni

LONDRES (AP) – La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a cimenté sa place de tête de course dans la course pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson, remportant samedi l’approbation d’un ancien rival influent pour le poste le plus élevé.

Tom Tugendhat, qui a été éliminé du concours lors des tours de scrutin précédents par les législateurs conservateurs, a déclaré que Truss avait la “résolution, la détermination et la passion” d’être Premier ministre.

L’approbation est un coup dur pour l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, l’autre finaliste dans la course au prochain chef conservateur. Le gagnant sera choisi par les votes d’environ 180 000 membres du parti à travers le pays.

Les sondages donnent à Truss un avantage auprès des membres conservateurs, bien que Sunak soit plus populaire auprès du grand public, qui n’a pas son mot à dire dans la course. Le gagnant sera annoncé le 5 septembre et deviendra automatiquement Premier ministre, en remplacement de Johnson, qui a démissionné de son poste de chef conservateur ce mois-ci après trois ans au pouvoir après des mois de scandales éthiques.

Tugendhat, une figure éminente du groupe centriste «One Nation» du parti, a écrit dans le journal Times de Londres que Truss avait «l’expérience des affaires étrangères pour nouer des alliances et assurer la sécurité de notre pays».

Truss a également obtenu le soutien cette semaine du secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui est très apprécié par les membres du parti pour sa gestion de la réponse britannique à la guerre en Ukraine. Wallace a déclaré que l’expérience internationale de Truss en tant que diplomate britannique en chef et son engagement à augmenter les dépenses militaires lui avaient donné “l’avantage”.

Sunak, qui était le candidat préféré des législateurs conservateurs qui ont réduit le nombre de candidats parmi 11 candidats initiaux, a du mal à prendre de l’ampleur. Il a accusé Truss de colporter des promesses irréalistes, en particulier sur l’économie. Truss dit qu’elle réduira immédiatement les impôts pour atténuer la crise du coût de la vie, tandis que Sunak affirme qu’il est vital de maîtriser d’abord l’inflation.

Sunak a déclaré que les réductions d’impôts de Truss donneraient une “ruée vers le sucre” mais finiraient par “alimenter le feu” de l’inflation qui est déjà à son plus haut niveau depuis 40 ans.

Jill Lawless, l'Associated Press