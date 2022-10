Truss pourrait disparaître “d’ici quelques jours ou semaines”, disent les députés conservateurs après que le Premier ministre a abandonné le chancelier

Liz Truss pourrait être démis de ses fonctions de Premier ministre d’ici “des jours ou des semaines” après une tentative ratée de consolider son poste de Premier ministre chancelant en limogeant sa chancelière et en renversant l’une de ses politiques phares, estiment les députés conservateurs.

On s’attendait à Westminster qu’un groupe de grands conservateurs rende visite au Premier ministre, peut-être dès la semaine prochaine, pour l’informer que l’effondrement du soutien sur les bancs d’arrière-ban signifie que “le jeu est terminé” et qu’elle devrait réfléchir à sa position.

Dans des scènes dramatiques, Mme Truss a licencié son proche allié Kwasi Kwarteng, installant Jeremy Hunt comme chancelier à sa place dans le but de calmer les marchés, avant de se présenter devant les caméras de télévision pour annoncer qu’elle ira de l’avant avec la hausse de 6p de l’impôt sur les sociétés qu’elle avait précédemment juré d’annuler.

Mais sa conférence de presse de huit minutes, au cours de laquelle elle n’a répondu qu’à quatre questions, a été accueillie avec consternation par les conservateurs, l’un la décrivant comme “une agonie” et une autre “choquante”.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant: “Elle a fait ressembler Theresa May à Barack Obama. Elle ne peut pas communiquer. Elle n’est tout simplement pas à la hauteur.

Un autre a déclaré: «Elle avait l’air d’avoir été traînée là-bas comme un enfant réticent obligé de s’expliquer. Il n’y avait aucune contrition.

Et les marchés n’ont pas répondu avec le soulagement espéré par Downing Street. Après avoir appris la nouvelle du limogeage de M. Kwarteng, les rendements des gilts – en fait le taux d’intérêt appliqué aux emprunts du gouvernement – ​​ont fortement augmenté après l’apparition du Premier ministre, terminant la journée plus haut qu’ils n’avaient commencé.

Les hauts ministres ont déclaré qu’une nouvelle volatilité la semaine prochaine, après la clôture vendredi d’un programme d’achat d’obligations d’urgence de la Banque d’Angleterre, pourrait mettre un terme précipité à son mandat de Premier ministre.

Un sondage instantané réalisé auprès de 1 088 électeurs par Savanta ComRes a révélé que plus de la moitié (52%) pensaient que Truss avait raison de limoger sa chancelière, 22% affirmant qu’elle avait tort. Mais seulement 15% ont déclaré que ses décisions leur avaient donné plus de confiance dans son poste de Premier ministre, contre 44% qui étaient moins confiants.

Le chef travailliste Sir Keir Starmer, dont le parti a pris une avance de 34 points sur 53% des 19 des conservateurs lors du dernier sondage, a appelé à des élections générales. Truss avait poussé l’économie “dans un mur” tout en “détruisant nos institutions”, a-t-il déclaré.

La Première ministre a déclaré qu’elle était “incroyablement désolée” de perdre son alliée et amie de longue date. Mais ni Mme Truss ni M. Kwarteng n’ont présenté d’excuses pour le mini-budget du 23 septembre, qui a envoyé les marchés en vrille avec un cadeau fiscal non financé de 45 milliards de livres sterling.

Le Premier ministre a seulement déclaré que certaines parties du paquet étaient allées « plus loin et plus vite que les marchés ne s’y attendaient » et nécessitaient des changements pour rassurer la « discipline budgétaire » du gouvernement.

Deux jours seulement après avoir annoncé à la Chambre des communes qu’il n’y aurait pas de réduction des services publics, le Premier ministre a admis pour la première fois que les dépenses devront être maîtrisées pour combler le trou noir laissé par M. Kwarteng dans les finances du pays.

Le groupe de réflexion économique de la Resolution Foundation a calculé que, même après le demi-tour de 18,7 milliards de livres sterling sur l’impôt sur les sociétés – et la précédente baisse d’un allégement fiscal de 2 milliards de livres sterling pour les hauts revenus – des réductions totales de 20 à 40 milliards de livres sterling seront nécessaires pour faire baisser la dette en proportion du PIB.

Les députés ont clairement indiqué qu’ils s’attendaient à ce que M. Hunt déchire d’autres éléments du paquet Kwarteng dans le plan budgétaire à moyen terme du 31 octobre, dans lequel il définira des plans fiscaux et de dépenses.

L’ancien ministre du cabinet David Gauke a déclaré que Truss était désormais “le prisonnier du Trésor, car c’est le Trésor qui dira précisément au Premier ministre ce qu’il doit faire”.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant que M. Hunt a dû avoir « les mains libres » pour revoir et réécrire le mini-budget de M. Kwarteng pour qu’il ait accepté de devenir le quatrième chancelier en l’espace de quatre mois.

D’autres ont suggéré que l’ancien secrétaire à la Santé aurait peut-être pris le poste pour se mettre en pole position pour une course à la direction imminente.

Un député a déclaré que la destitution de Mme Truss était désormais considérée comme “imminente” par les parlementaires conservateurs, qui discutaient activement de la manière de s’assurer qu’ils – et non les membres du parti – avaient le dernier mot sur le choix d’un successeur.

“Tout le monde parle dans les couloirs et sur les groupes WhatsApp de l’horreur que cela fait”, a déclaré un autre. «Il y a deux choses qu’ils demandent – ​​comment peut-elle être renvoyée et a-t-elle des jours ou des semaines?

« Même ses partisans rejoignent les rangs des mécontents. Ils ont été envoyés sur les ondes pour défendre sa politique et maintenant on les fait passer pour des idiots. Tout le monde est énervé. »

Un autre ancien ministre a déclaré: «Elle a eu une petite lueur d’espoir, et elle l’a gâché. C’était le moment de changer complètement de cap. Et elle ne pouvait même pas sortir la voiture du point mort.

Et un autre d’ajouter : « Ce n’est pas assez pour les marchés, et c’est trop peu trop tard pour la fête. Et les électeurs penseront simplement que c’est embarrassant.

Mme Truss a insisté lors de sa conférence de presse sur le fait qu’elle restait attachée à sa “mission de croissance”, et a de nouveau blâmé les conditions économiques mondiales et la guerre en Ukraine pour les turbulences financières du mois dernier au Royaume-Uni.

Elle a concédé que “la façon dont nous livrons notre mission en ce moment doit changer”, mais a ajouté : “Je veux être honnête, c’est difficile, mais nous traverserons cette tempête et nous délivrerons la croissance forte et soutenue qui peut transformer la prospérité de notre pays pour les générations à venir.

Le renvoi de M. Kwarteng est intervenu après qu’il a écourté une visite à New York pour rentrer chez lui à la suite de rapports dans L’indépendant que le n ° 10 prévoyait d’abandonner des parties de son budget.

Il n’y avait aucun signe de contrition dans sa lettre au Premier ministre acceptant son limogeage après seulement 38 jours en tant que chancelier, et un jour après, il a déclaré qu’il était “absolument sûr à 100%” qu’il resterait.

Promettant son soutien à Mme Truss, il a souligné qu’il avait suivi son programme de libre marché et voulait qu’elle s’y tienne, en disant: “Je crois que votre vision est la bonne.”

Un député conservateur a déclaré L’indépendant que pousser M. Kwarteng sous un bus était une “mesure désespérée de la dernière chance” qui ne ferait rien pour restaurer sa crédibilité, étant donné qu’il avait simplement mis en œuvre son programme économique. Le Premier ministre était désormais un canard boiteux qui ne serait plus en mesure de faire passer quoi que ce soit au Parlement.

“Ses jours sont comptés”, a déclaré la députée, qui a déclaré que des discussions étaient en cours sur la manière dont elle pourrait être remplacée avant le 31 octobre. “Arrachons le plâtre rapidement – nous ne voulons pas des semaines et des semaines de cela.”

Un autre a déclaré: “Elle a captivé les membres avec un fantasme pendant la course à la direction, mais nous devons abandonner ce fantasme et espérer que ce n’est qu’un intermède de trois ou quatre mois dans la longue et fructueuse histoire du Parti conservateur.”

Cependant, il y avait des avertissements selon lesquels l’éjection d’un troisième chef en trois ans se retournerait contre le parti.

Le vétéran d’arrière-ban, Sir Christopher Chope, a déclaré à Times Radio que “les hyènes sont à la chasse”, mais a averti que la suppression du Premier ministre rendrait les conservateurs “encore plus ridicules que nous ne le sommes déjà”.

Et, dans une discussion sur WhatsApp avec d’autres députés, Nadine Dorries a déclaré que quiconque pensait pouvoir changer à nouveau de chef sans élection générale “a besoin de se coucher”.

Le directeur général de la CBI, Tony Danker, a déclaré qu’il était “important” que le Premier ministre ait répondu aux inquiétudes du marché et a appelé le nouveau chancelier à “continuer à restaurer la crédibilité budgétaire pour donner aux marchés et aux entreprises la confiance nécessaire pour investir”.

Mais la secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré : « Le revirement d’aujourd’hui n’aidera pas les familles déjà touchées par des hypothèques plus élevées et des prix plus élevés. Et renvoyer la chancelière pour avoir mis en œuvre les plans du Premier ministre n’est pas le changement total de direction dont nous avons besoin.