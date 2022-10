Truss “pourrait disparaître d’ici Noël” à moins qu’elle ne recule devant les députés conservateurs “livides”

Liz Truss a quelques jours pour revenir sur des réductions d’impôts et de protection sociale controversées ou faire face à une rébellion parlementaire qui pourrait la voir expulsée de Downing Street d’ici Noël, ont averti les députés conservateurs.

Alors que la première ministre arrivait à Birmingham pour sa première conférence annuelle en tant que leader, des députés d’arrière-ban ont déclaré L’indépendant que les députés de tout le parti sont « livides » face aux suggestions qu’elle prévoit de revenir sur une augmentation des prestations promise pour payer les réductions d’impôts pour les riches dans le mini-budget du chancelier Kwasi Kwarteng.

L’un d’eux a qualifié la combinaison d’austérité pour les pauvres et de cadeaux pour les riches de “suicide électoral” et a confirmé que les députés conservateurs discutaient avec les travaillistes des moyens parlementaires de l’arrêter.

Bien que les complots organisés ne se soient pas encore formés, ils s’attendaient à ce qu’ils commencent sérieusement à moins que Mme Truss ne montre des signes de recul au moment où la Chambre des communes reviendra de la récréation le 11 octobre.

L’ancien chancelier conservateur Kenneth Clarke a déclaré L’indépendant que Mme Truss et M. Kwarteng doivent “apprendre rapidement des leçons importantes” après un mini-budget “politiquement inepte” comprenant 45 milliards de livres sterling de réductions d’impôts non financées, qui ont envoyé les marchés en chute libre et le travail a atteint des avances allant jusqu’à 33 points dans le les sondages.

Un autre vétéran de l’équipe du Trésor de Sir John Major, Phillip Oppenheim, a déclaré que Mme Truss était “très probablement le dernier Premier ministre conservateur”.

“Rien dans le mini-budget de la semaine dernière n’indique que nos nouveaux dirigeants aient la moindre idée de nos problèmes structurels à long terme ou des solutions, au-delà d’une version bidimensionnelle à moitié digérée du thatchérisme”, a déclaré M. Oppenheim.

Pendant ce temps, le président de l’influent comité du Trésor des Communes, Mel Stride, a averti M. Kwarteng que le retard dans la publication de son plan budgétaire à moyen terme – et l’évaluation de son impact par le chien de garde des dépenses de l’OBR – pourrait infliger la misère à des millions de personnes en encourageant la Banque d’Angleterre à opter pour une hausse plus importante des taux d’intérêt.

L’ancien ministre du Trésor a exhorté la chancelière à avancer la publication du 23 novembre pour permettre au comité de politique monétaire de la Banque d’évaluer la réaction de City avant sa réunion de fixation des taux du 3 novembre, au cours de laquelle les analystes s’attendent à une hausse pouvant atteindre un demi-point de pourcentage.

Le Premier ministre et la chancelière ont insisté sur le fait qu’ils respectaient leur calendrier après avoir rencontré l’OBR vendredi. Mais M. Stride a dit L’indépendant: “Si la prévision de l’OBR apparaît avant la réunion du MPC et si elle atterrit bien avec les marchés, il y aura moins d’incertitude, moins de pression sur la livre sterling et les rendements obligataires et cela pourrait alors conduire le MPC à décider qu’il peut aller avec une baisse moins douloureuse hausse des taux d’intérêt que ce n’aurait été le cas autrement.

“Ce n’est pas ridicule de suggérer qu’elle pourrait être partie d’ici Noël”, prévient l’arrière-ban (fil de sonorisation)

Soutenir la publication anticipée, a déclaré le vétéran député conservateur Sir Roger Gale L’indépendant que Mme Truss et M. Kwarteng “doivent agir très rapidement en effet, car les gens ont peur”.

Avec environ 1,6 million de ménages sur des prêts hypothécaires à taux variable d’une valeur moyenne d’environ 140 000 £ – et 300 000 à taux fixe chaque trimestre – une variation d’aussi peu qu’un demi-point du taux peut ajouter 700 £ par an au typique le coût de la vie d’un grand nombre d’électeurs, et beaucoup plus pour nombre d’entre eux.

Sir Roger a déclaré que Mme Truss subirait une “pression très considérable” d’ici la fin de l’année, à moins qu’elle ne puisse rassurer le public sur l’économie.

“Je sais ce que c’est que d’avoir des hommes et des femmes en larmes parce qu’ils se font reprendre leur maison”, a-t-il déclaré.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant: « Elle doit revenir sur l’abolition par Kwarteng du taux supplémentaire de 45 pence d’impôt sur le revenu et elle doit arrêter de parler de réduction des prestations, car c’est un suicide électoral.

« Sa position est précaire. Rien ne justifiait les mesures annoncées, qui allaient bien au-delà de ce qu’elle avait promis cet été. Il n’y a pas de conspirations organisées dont j’ai entendu parler, mais l’opinion dominante dans tout le parti est en colère, et à moins que quelque chose ne change bientôt, les gens auront des discussions lorsque nous reviendrons aux Communes la semaine prochaine.

Un député conservateur a déclaré que certains députés d’arrière-ban parlaient maintenant de s’opposer à Mme Truss – y compris une discussion sur la forme d’une course à la direction pourrait avoir lieu – si sa gestion de l’économie ne s’améliorait pas dans les deux prochains mois.

Le député d’arrière-ban a déclaré que, malgré le risque lié à la destitution d’un autre dirigeant après que trois aient été expulsés en six ans, il était “très difficile de voir comment nous nous remettons” avec Mme Truss en charge.

Les radios locales grillent Liz Truss dans une série d’interviews

Alors que les règles actuelles donnent à un nouveau chef un an de grâce avant de relever un défi, plusieurs députés ont souligné que le comité d’arrière-ban de 1922 avait le pouvoir de modifier les règles, comme il l’a menacé avec Boris Johnson.

Certains ont suggéré que toute réforme devrait empêcher une répétition de la longue course à la direction de cet été qui a remis la décision finale à 175 000 membres du parti. Les discussions ont déjà commencé sur l’éventuel « couronnement » d’un seul candidat – comme cela s’est produit avec Michael Howard en 2001 – pour retirer la décision des mains des membres.

Un député soutenant Sunak a déclaré qu’il serait “complètement dingue” d’avoir un autre concours si tôt, mais a ajouté : “La colère peut être telle que les collègues se sentent différemment – ​​les règles peuvent toujours être modifiées.”

Un autre a déclaré: «Je pense que la décision de 45p est intenable et je ne la vois pas passer par le parlement. Lorsque le gouvernement parle alors de se pencher sur une compression des dépenses – et en particulier de la protection sociale – c’est une optique extrêmement mauvaise.

Les ministres ont refusé de confirmer l’augmentation des prestations correspondant à l’inflation d’environ 10% promise par l’ancien chancelier Rishi Sunak, des rapports suggérant que Mme Truss pourrait chercher à limiter l’augmentation du salaire moyen à environ 6%.

Grande-Bretagne Politique Économie Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grande-Bretagne Politique Économie Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grande-Bretagne Politique Économie Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grande-Bretagne Politique Économie Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grande-Bretagne Politique Économie Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés Grande-Bretagne Politique Économie Droits d’auteur 2022 L’Associated Press. Tous les droits sont réservés

Le député a déclaré que la décision “politiquement toxique” ne rapporterait qu’environ 6 milliards de livres sterling vers un trou noir pouvant atteindre 60 à 70 milliards de livres sterling susceptible d’être révélé dans le rapport de l’OBR, mais serait considérée – avec les coupes envisagées dans les dépenses des services publics – comme “tout à fait acceptable” par de nombreux conservateurs.

“Je pense qu’elle court un énorme péril”, a déclaré la députée d’arrière-ban. « Ce n’est pas ridicule de suggérer qu’elle pourrait être partie à Noël. C’est possible. Tout la pousse à devoir dénouer certaines de ces politiques, mais la question est de savoir si elle essaie d’être un objet immobile lorsque cette force irrésistible frappe.

Mme Truss a admis samedi qu’il y avait eu une “perturbation” de l’économie britannique à la suite du mini-budget.

Cependant, elle n’a montré aucun signe de préparation d’une descente, insistant sur le fait qu’elle avait “agi de manière décisive” et qu’elle garderait une “poigne de fer” sur les finances de la nation. L’allié proche du cabinet, Simon Clarke, a fortement fait allusion à des réductions de dépenses, affirmant que l’État “extrêmement grand” du Royaume-Uni devait être “pleinement aligné sur une économie à faible fiscalité”.

Et M. Kwarteng a déclaré qu’il n’avait “pas d’autre choix” que d’annoncer des mesures qui, selon lui, n’étaient “pas universellement populaires”. Signalant des coupes à venir, il a insisté sur le fait qu’il produirait un “plan crédible” pour remettre les finances publiques sur les rails avec un “engagement à la discipline des dépenses”.

Chancelier Kwasi Kwarteng (PENNSYLVANIE)

L’ancien challenger du leadership Jeremy Hunt a déclaré qu’il était “prématuré” de porter un jugement sur Mme Truss.

“Elle a remporté la foire aux élections et nous devons lui donner du temps”, a-t-il déclaré. Nouvelles GB.

“Je pense que dans quelques mois, les marchés se seront calmés, nous aurons montré au pays, en tant que conservateurs, comment nous allons équilibrer les livres… Et je pense que ce sera le moment de porter des jugements.”

Le partisan de Truss, Alexander Stafford, dont le siège de Rother Valley fait partie des circonscriptions du mur rouge de 2019 considérées comme les plus vulnérables à une riposte travailliste, a insisté sur le fait que la conférence était une “grande opportunité” pour le Premier ministre.

“Je pense que la conférence sera une excellente occasion pour Liz de présenter son stand complet à la nation et de vraiment montrer les changements positifs à long terme qu’elle apportera”, a-t-il déclaré. L’indépendant.