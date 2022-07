Truss nie s’être modelée sur Thatcher : “Je suis ma propre personne”

La favorite de la direction conservatrice, Liz Truss, a nié s’être modelée sur l’ancienne première ministre Margaret Thatcher.

Le ministre des Affaires étrangères a suggéré que les comparaisons avec l’ancien chef conservateur étaient sexistes et a déclaré qu’il était “frustrant que les femmes politiques soient toujours comparées à Margaret Thatcher”.

Elle a été interrogée sur les comparaisons lors d’entretiens jeudi après quelques similitudes notées entre sa tenue lors du premier débat à la direction des conservateurs et un look porté par Margaret Thatcher en 1979.

Le ministre des Affaires étrangères, qui a participé à l’événement Channel 4 la semaine dernière, a opté pour un blazer noir sur un chemisier blanc avec un nœud papillon sur le cou.

Thatcher portait à l’époque une tenue étonnamment similaire composée d’un chemisier blanc noué dans un grand nœud au cou, sous un blazer noir.

Un tweet, qui a recueilli plus de 17 500 likes, disait : « Liz Truss a recréé l’apparence de Margaret Thatcher depuis sa diffusion électorale de 1979 jusque dans les moindres détails.

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a été accusée d’avoir tenté d’imiter Margaret Thatcher avec des séances de photos (Rob Pinney/PA) (fil de sonorisation)

Mme Truss a critiqué les comparaisons en disant: “Il est assez frustrant que les femmes politiques soient toujours comparées à Margaret Thatcher, alors que les hommes politiques ne sont pas comparés à Ted Heath”, a-t-elle déclaré à GB News.

Il a été suggéré que Mme Truss a intentionnellement cultivé des comparaisons avec l’ancien Premier ministre conservateur, mais elle a repoussé ces commentaires.

“Je pense que nous devons égaliser les échelles”, a-t-elle plaisanté.

Et elle a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Je suis ma propre personne.

“Je viens d’un milieu très différent. J’ai grandi dans le Yorkshire. Je suis allé dans une école polyvalente. Je suis quelqu’un qui a travaillé toute ma vie pour faire avancer les choses. Et c’est ce que je veux faire dans le travail.”

Ce n’est pas la première fois que le public établit des comparaisons entre Mme Truss et Thatcher. En novembre 2021, Truss a enfilé un équipement militaire pour poser dans un char de l’armée lors d’une visite aux troupes britanniques en Estonie.

Les photographies ont rapidement été comparées à des images de Thatcher au volant d’un char Challenger dans un camp d’entraînement de l’OTAN en Allemagne en 1986.

En février, Truss a été photographié portant un chapeau de fourrure rond noir avec un manteau assorti lors d’un voyage à Moscou. Thatcher portait une tenue similaire – un manteau marron avec une bordure en fourrure et un chapeau en fourrure marron – lors d’un voyage en Russie en 1987.

Pendant ce temps, l’ancien chancelier, Rishi Sunak, a déclaré qu’il “gouvernerait en tant que thatchérien” après avoir été critiqué à plusieurs reprises par la droite conservatrice pour vouloir retarder les réductions d’impôts jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.

M. Jenrick, l’ancien ministre du Logement et partisan de Sunak qui espère un retour au cabinet, a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 : “C’est l’antithèse du thatchérisme de faire des promesses d’impôts non financées simplement pour gagner une course à la direction.”