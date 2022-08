Truss mettant des millions de personnes vulnérables “en danger de véritable dénuement”, déclare Sunak

La favorite du leadership conservateur, Liz Truss, a été accusée aujourd’hui par sa rivale Rishi Sunak de mettre les personnes vulnérables “en danger de véritable dénuement” après avoir indiqué qu’elle mettrait les réductions d’impôts et la fracturation hydraulique au-dessus des paiements de soutien aux familles confrontées à des factures de carburant inabordables.

Lors d’une campagne électorale à Cheltenham, Mme Truss a déclaré qu’elle souhaitait “traiter le problème des coûts élevés”, mais a insisté sur le fait qu’elle ne préciserait pas comment elle procéderait avant d’être installée à Downing Street en septembre.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle gérerait la crise du coût de la vie qui verra des millions de Britanniques confrontés à des factures d’énergie domestique de 3 500 £ ou plus cet automne, Mme Truss a déclaré que “la première chose” qu’elle ferait serait de réduire les impôts.

Et elle a ajouté : “La deuxième chose que je ferais, c’est de me concentrer sur l’approvisionnement énergétique, car c’est un problème d’approvisionnement énergétique et nous devons nous attaquer à la cause profonde.”

Le rival du leadership, M. Sunak, a déclaré qu’il apporterait une aide aux retraités et aux personnes les plus vulnérables de la société en augmentant la valeur de son programme de soutien de 15 milliards de livres sterling, qui vaut actuellement jusqu’à 1 200 livres sterling par ménage.

Et dans un coup d’œil sur l’accent mis par Mme Truss sur les réductions d’impôts immédiates, il a déclaré: “Le plan fiscal de Liz ne va pas aider ces groupes de personnes.”

Inverser la récente hausse de 1,25% de l’assurance nationale, comme l’a proposé le ministre des Affaires étrangères, donnerait à quelqu’un le salaire de Mme Truss 1 700 £ par an, tout en fournissant à quelqu’un le salaire minimum “un peu plus d’un livre par semaine” et ne donnant rien aux retraités , il a dit.

L’ancien chancelier a averti : « Si vous soutenez le plan que propose Liz… nous allons, en tant que gouvernement conservateur, laisser des millions de personnes incroyablement vulnérables au risque d’un véritable dénuement.

“Maintenant, je pense que c’est un échec moral.”

M. Sunak a rejeté les suggestions selon lesquelles il devrait se retirer du concours pour permettre à un nouveau Premier ministre d’être rapidement nommé pour faire face à la crise, après que des sondages suggèrent qu’il suit Mme Truss par une marge significative.

Il a dit qu’il resterait dans la bataille « pour la simple raison que je me bats pour ce que je crois être juste pour notre pays ».

Et il a rejeté l’idée qu’il quitterait le Parlement s’il échouait dans sa candidature au poste de Premier ministre, affirmant qu’il continuerait à servir sa circonscription du North Yorkshire de Richmond “aussi longtemps qu’ils m’auront”.

Mme Truss a également été confrontée à un membre conservateur lors de l’événement sur l’hippodrome de la ville de Gloucestershire au sujet de son projet de réduire les prélèvements verts sur les factures d’énergie et de son opposition aux panneaux solaires dans les champs des agriculteurs.

un membre de l’auditoire lui a dit que son plan de réduction des prélèvements verts totalisant environ 150 £ sur les factures d’énergie “ne touchera pas les côtés” de la crise du coût de la vie.

Il a ajouté : « Vous dites que vous passez devant les champs des agriculteurs et que vous êtes horrifié de voir des panneaux solaires. Vous serez encore plus horrifié dans quelques années par la sécheresse, les mauvaises récoltes et tout le reste causé par l’urgence climatique.

«La réduction des prélèvements verts envoie désormais un mauvais message aux entreprises et envoie le mauvais message aux gens. Pensez-vous que c’est assez bon ? »

Mme Truss a répondu : « Je ne crois pas que nous puissions nous imposer à la croissance. Et je ne crois pas que nous devrions nous imposer à zéro net.

“Je veux atteindre le zéro net, mais je veux le faire d’une manière qui exploite le capital, qui exploite l’investissement, qui exploite la ville de Londres pour investir réellement dans les nouvelles technologies.”

Mme Truss a ajouté: «J’étais une militante écologiste avant que ce ne soit à la mode. J’ai fait campagne dans les années 1990 pour protéger la couche d’ozone. Et c’est Mme Thatcher qui a signé l’accord de Montréal pour le protéger.

« Mais nous n’avons pas besoin d’accepter que les biens environnementaux doivent passer par des solutions de gauche. Et fondamentalement, je parle d’investissement et de croissance, pas d’impôts et de dépenses.

Mme Truss a été vivement applaudie par son auditoire conservateur en déclarant qu’elle permettrait à la fracturation hydraulique de stimuler l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.

“Nous devons nous assurer que nous utilisons nos réserves en mer du Nord et inciter les entreprises à le faire”, a-t-elle déclaré. “Nous devons nous assurer que nous fracturons dans des régions du pays où il existe un soutien local pour que cela se produise.”

Oubliant apparemment un instant qu’elle était dans le Gloucestershire, elle a ajouté: «Et nous devons continuer, nous devons continuer à livrer les petits réacteurs nucléaires modulaires que nous produisons ici dans le Derbyshire et nous devons continuer avec les centrales nucléaires comme bien.

“En tant que Premier ministre, je m’assurerai de travailler avec les compagnies d’énergie pour obtenir cet approvisionnement le plus rapidement possible.”

Mme Truss a déclaré qu’elle voulait “s’assurer que nous traitons le problème des coûts élevés”, mais a refusé de dire quel soutien elle offrirait aux familles incapables de payer leurs factures.

“Je ne peux pas rédiger le budget du chancelier avant même d’avoir été choisie comme Premier ministre et je pense que ce serait une erreur”, a-t-elle déclaré.

«Nous devons examiner exactement quelle est la situation en septembre. Nous devons examiner les mesures que nous pouvons prendre tant au niveau des taxes que de l’offre et d’autres mesures. Mais ce que je ne vais pas faire, c’est annoncer les résultats de ce travail.