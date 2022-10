Truss limoge le ministre des Finances en demi-tour

Jeremy Hunt succèdera à Kwasi Kwarteng après que le Premier ministre britannique a abandonné sa politique de réduction des impôts

La Première ministre britannique Liz Truss a limogé son ministre des Finances Kwasi Kwarteng, qui n’avait servi que 38 jours, le remplaçant par l’ancien chef du ministère des Affaires étrangères Jeremy Hunt. La décision de vendredi est intervenue alors qu’elle annulait les plans de réduction de l’impôt sur les sociétés, qui avaient déclenché un bouleversement du marché.

Dans sa lettre de démission, Kwarteng a déclaré que le Premier ministre lui avait demandé de quitter ses fonctions de chancelier de l’Échiquier, et il a accepté, ajoutant qu’il soutenait toujours la vision économique de Truss. Décrivant la situation actuelle comme “incroyablement difficile” en raison de la hausse des taux d’intérêt mondiaux et des prix de l’énergie, il a admis que “Suivre le statu quo n’est tout simplement pas une option.”

Pendant ce temps, lors d’une conférence de presse vendredi, Truss a déclaré qu’elle était désolée de renvoyer Kwarteng, qu’elle a décrit comme son “bon ami.” Elle a également déclaré qu’elle avait demandé à Jeremy Hunt de devenir le nouveau chancelier, le vantant comme “l’un des ministres les plus expérimentés et les plus respectés.”

Elle a également admis que les conditions économiques mondiales se détérioraient, bien qu’elle en ait imputé la responsabilité à la Russie. “une guerre épouvantable en Ukraine.”

Dans un autre remaniement, le Premier ministre britannique a nommé Edward Argar au poste de secrétaire en chef du Trésor, en remplacement de Chris Philp. Selon Downing Street, ce dernier occupera désormais les fonctions de trésorier général et de ministre du Cabinet Office.

Les changements interviennent alors que Truss a fait un revirement majeur, annulant ses plans de réduction d’impôts pour les plus hauts revenus. Il y a quelques semaines à peine, Kwarteng a dévoilé un article controversé “mini-budget” qui visait à augmenter les emprunts et à maintenir l’impôt sur les sociétés à 19 % au lieu de le porter à 25 %, comme le prévoyait le précédent gouvernement. Cette décision, qui visait à stimuler la croissance économique, a plutôt provoqué des turbulences sur le marché, la livre sterling s’effondrant à un niveau record par rapport au dollar américain.

Alors qu’elle abandonnait le plan, la première ministre a signalé que les autorités devaient agir maintenant pour « rassurer les marchés sur notre discipline budgétaire ». Selon Truss, l’augmentation des impôts permettra de lever 18 milliards de livres sterling (20 milliards de dollars) chaque année, ce qui contribuera à financer le plan budgétaire à moyen terme du gouvernement.

Fin septembre, la Banque d’Angleterre a déclaré que l’économie britannique, assaillie par la montée en flèche des prix du gaz et de l’inflation, était peut-être déjà entrée en récession, le PIB devant se contracter de 0,1 % au troisième trimestre.