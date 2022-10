Truss le Premier ministre britannique le moins populaire de l’histoire – sondage

La nouvelle dirigeante britannique a même réussi à “dépasser” les pires records de son prédécesseur, selon un sondage

La cote d’approbation du Premier ministre britannique Liz Truss a chuté à un nouveau plus bas de -47 dans un sondage Observer publié dimanche. Sa popularité est inférieure à celle de Boris Johnson au plus bas de sa carrière politique et est la pire jamais enregistrée par le média britannique.

Selon l’enquête, quelque 64% des électeurs désapprouvent le travail que fait Truss, tandis que seulement 16% approuvent, ce qui conduit à une cote d’approbation globale de -47 lorsqu’elle est arrondie. Tout aussi impopulaire parmi les partisans et les opposants au Brexit, une majorité d’électeurs (53%) pensent que Truss devrait démissionner, un mois à peine après son entrée en fonction.

La note d’approbation lamentable de Truss survient malgré le discours liminaire du nouveau Premier ministre lors de la conférence annuelle du Parti conservateur à Birmingham la semaine dernière. De tels événements donnent généralement un coup de pouce aux dirigeants dans les sondages, car ils ont la possibilité d’expliquer leur programme politique à une foule réceptive.

Cependant, l’apparition de Truss à Birmingham est survenue deux semaines après que le chancelier Kwasi Kwarteng a dévoilé un «mini-budget» prévoyant des milliards de livres de réductions d’impôts qui ont conduit à l’effondrement de la livre sterling et au Fonds monétaire international exhortant Truss à “réévaluer” son plan, arguant qu’il ne ferait qu’accroître l’inflation et les inégalités.

Truss est restée fidèle à ses armes, arguant que son plan économique est nécessaire pour “faire croître notre économie” et blâmer la Russie pour l’économie en difficulté du Royaume-Uni et la crise du coût de la vie.

La cote de popularité du Premier ministre est désormais inférieure à celle de Boris Johnson au plus fort du scandale du “Partygate”, qui a conduit à sa démission en juillet. Il est également inférieur à celui de Theresa May dans les semaines précédant sa démission en 2019, et est la note la plus basse pour un Premier ministre jamais enregistrée par l’Observer.