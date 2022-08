Truss, le favori des dirigeants britanniques, trébuche sur son plan de réduction des salaires

LONDRES (AP) – La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a renforcé son statut de favori dans la course pour succéder au Premier ministre Boris Johnson en obtenant l’approbation précieuse d’un ancien rival. Mais la course reste instable et Truss a été contraint mardi d’abandonner une proposition de réduction de certains salaires du secteur public après que l’idée ait suscité le mépris de ses collègues conservateurs.

Truss, qui se présente contre l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak, a déclaré lundi qu’elle réduirait les salaires des fonctionnaires vivant en dehors de Londres, dans des régions moins chères du pays, dans le cadre d’une “guerre” contre les “déchets” du secteur public. Elle a déclaré que cette décision pourrait permettre aux contribuables d’économiser jusqu’à 8,8 milliards de livres (10,8 milliards de dollars) par an, mais les critiques ont déclaré que cela signifierait une réduction du salaire des gens à un moment où les prix de la nourriture et du carburant montent en flèche.

Ben Houchen, le maire conservateur de la région défavorisée de Tees Valley, dans le nord-est de l’Angleterre, a déclaré qu’il était “en fait sans voix” à l’idée.

«Il n’y a tout simplement aucun moyen de le faire sans une réduction de salaire massive pour 5,5 millions de personnes, y compris des infirmières, des policiers et nos forces armées en dehors de Londres. Tant de choses pour lesquelles nous avons travaillé dans des endroits comme Teesside seraient annulées », a-t-il écrit sur Twitter.

Avant midi, Truss avait abandonné le plan, sa campagne disant que “les niveaux actuels de rémunération du secteur public seront absolument maintenus” et qu’il n’y aurait pas de variations régionales.

Truss et Sunak rivalisent pour remplacer Johnson, qui a démissionné de son poste de chef conservateur le mois dernier après des mois de scandales éthiques.

Truss semble avoir plus d’élan, remportant l’approbation de personnalités conservatrices influentes, notamment le secrétaire à la Défense bien considéré Ben Wallace et le législateur Tom Tugendhat, qui était candidat à la direction avant d’être éliminé du concours le mois dernier.

Truss a reçu un autre coup de pouce lorsque l’ancienne rivale Penny Mordaunt l’a soutenue lundi. Le ministre du Commerce Mordaunt, une étoile montante du parti qui s’est retrouvé parmi les trois derniers prétendants à la course à la direction, a déclaré que Truss était “le candidat de l’espoir” et avait le “plan économique audacieux dont notre nation a besoin”.

La grande majorité des 67 millions d’habitants de la Grande-Bretagne n’ont pas leur mot à dire dans le choix de leur prochain Premier ministre. Environ 180 000 membres conservateurs à travers le Royaume-Uni voteront dans les prochaines semaines lors d’une course à la direction du parti. Le gagnant sera annoncé le 5 septembre et deviendra automatiquement premier ministre. Le nouveau chef n’aura pas à affronter les électeurs avant les prochaines élections générales, qui doivent se tenir d’ici 2024.

Les candidats font des propositions politiques radicales dans le but de gagner des votes de parti, et leurs promesses font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux à mesure que les élections d’été se poursuivent.

Truss a promis de réduire les impôts dans les semaines suivant son entrée en fonction, de “libérer” l’agriculture britannique en réduisant les réglementations et de tenir tête à l’Union européenne en poursuivant ses projets controversés de violation de l’accord de retrait juridiquement contraignant que le Royaume-Uni a signé avec le bloc lorsqu’il quitté en 2020.

Truss a provoqué la colère des nationalistes écossais en déclarant qu’elle refuserait d’autoriser un nouveau référendum sur l’indépendance de l’Écosse. Cela est conforme à la politique du gouvernement actuel, mais Truss est allé plus loin en qualifiant le premier ministre écossais indépendantiste Nicola Sturgeon de “chercheur d’attention” qui devrait être ignoré.

Le vice-premier ministre John Swinney a déclaré que les Écossais seraient “préoccupés et, dans de nombreux cas, insultés” par les commentaires.

Sunak a également été accusé d’avoir proposé des points de discussion vides de sens conçus pour plaire à la base de droite du parti, comme un vœu de mettre fin aux “absurdités éveillées”, dans un communiqué de presse qui mentionnait des débats sur les statues historiques, les droits des trans et la liberté d’expression sur campus universitaires.

Sur le plan économique, Sunak se présente comme un ministre expérimenté qui peut guider le pays à travers les turbulences économiques causées par la pandémie et la guerre en Ukraine.

Il accuse Truss de colporter des “contes de fées” avec ses plans de réduction d’impôts.

Sunak soutient qu’il est vital de maîtriser d’abord l’inflation, mais a été accusé d’avoir fait volte-face en promettant de réduire le taux de base de l’impôt sur le revenu de 20% à 16% d’ici 2029.

