Truss face à des questions sur la prétention d’être le premier Premier ministre à se rendre à une compétition alors que la biographie du gouvernement de May émerge

Liz Truss est confrontée à des questions sur sa prétention d’être la première Premier ministre à s’être rendue à un examen complet après qu’il est apparu que la biographie officielle du gouvernement de Theresa May indique qu’elle a assisté à une compétition.

Mme Truss a déclaré à la conférence du Parti conservateur: “Je suis ici aujourd’hui en tant que premier Premier ministre de notre pays à être allé dans une école polyvalente.”

Mais celle de Mme May Biographie sur le site Web gov.uk dit qu’elle “a eu une éducation variée couvrant à la fois les secteurs public et privé, et à la fois le lycée et l’école polyvalente”.

En 2016, Kate Curtis, directrice de l’école Wheatley Park à Holton, dans l’Oxfordshire, a déclaré à propos de Mme May que c’était “super que quelqu’un d’une école polyvalente de l’Oxfordshire rural puisse voyager si loin dans le monde”, dans une interview avec le magazine Tes.

Les Tes ont également rapporté que lorsque Mme May a commencé à l’école, c’était alors la Holton Park Girls ‘Grammar School. Mais c’est devenu Wheatley Park Comprehensive School pendant son séjour là-bas.

Dans son premier discours à la conférence en tant que Premier ministre, Mme Truss a reçu une salve d’applaudissements lorsqu’elle a déclaré aux membres du Parti conservateur: “Je me tiens ici aujourd’hui en tant que premier Premier ministre de notre pays à être allé dans une école polyvalente.” Elle a ajouté: ” Cela m’a appris deux choses : premièrement, nous avons d’énormes talents partout au pays et deuxièmement, nous n’en tirons pas assez profit.

“C’est un grand pays. Je suis tellement fier de qui nous sommes et de ce que nous représentons, mais je sais que nous pouvons faire mieux et je sais que nous devons faire mieux et c’est pourquoi je suis entré en politique.

“Je veux vivre dans un pays où le travail acharné est récompensé, où les femmes peuvent rentrer chez elles à pied en toute sécurité le soir et où nos enfants ont un avenir meilleur.”

Gordon Brown est allé dans une école publique à Kirkcaldy, Fife. Mais on pense qu’il était là avant qu’il ne devienne un compréhensif.

