Truss et Sunak exhortés à mettre fin à la «culture toxique» au milieu des allégations d’inconduite sexuelle

Le successeur de Boris Johnson à Downing Street doit mettre fin à la “culture toxique” à Westminster avec un nouveau processus de traitement des plaintes pour inconduite sexuelle, a déclaré un dirigeant syndical.

Cela survient alors qu’un ministre du Cabinet et un assistant principal n ° 10 font face à des allégations d’agression sexuelle et de tâtonnements – suscitant de nouvelles inquiétudes quant à savoir si les plaintes sont prises au sérieux.

Mike Clancy, le chef du syndicat Prospect représentant les fonctionnaires, a déclaré qu’il avait parlé au président Sir Lindsay Hoyle des affirmations rapportées par Sky News.

Appelant Liz Truss ou Rishi Sunak à “nettoyer” le problème, M. Clancy a déclaré qu’il était temps de revoir la procédure afin que le personnel soit protégé de la même manière que les autres organisations.

“Il y a eu une série constante d’échecs de leadership ici, ce qui a démontré une culture qui doit changer”, a-t-il déclaré à Sky News.

Le dirigeant syndical a ajouté: “Maintenant, nous avons un nouveau Premier ministre à partir de lundi et c’est l’occasion de réinitialiser la culture… J’espère que le nouveau Premier ministre sera en mesure de nettoyer cela et de faire face à une culture toxique.”

M. Clancy a déclaré que lui et d’autres responsables avaient eu “une conversation avec le Président – je pense qu’il souhaite apporter des améliorations à la manière dont ces choses sont traitées”.

Il a déclaré que les personnes accusées de harcèlement sexuel devraient être « tenues à l’écart du domaine parlementaire ou du lieu de travail », ajoutant : « La chose la plus importante dont les gens doivent se souvenir ici est que les gens doivent être en sécurité et avoir confiance dans leurs activités. ”

M. Clancy a ajouté: «Les employeurs sophistiqués ont des processus et des procédures pour garantir que les droits des victimes, [and] ceux [who] font l’objet de réclamations, sont correctement traitées.

Un ancien membre du personnel parlementaire conservateur a allégué qu’un ministre avait été agressé sexuellement après qu’il l’ait « nourrie de vin », selon Sky News.

La première femme a déclaré à la chaîne de télévision : « J’ai été agressée sexuellement par quelqu’un qui est maintenant ministre. J’étais au début de la vingtaine et je ne savais pas vraiment comment m’y prendre.

Elle en a parlé à des collègues et au député pour qui elle travaillait, qui l’ont encouragée à signaler son expérience à la police. Mais l’employée a choisi de ne déposer aucune plainte officielle, affirmant qu’elle avait “trop ​​peur pour lancer ce processus”.

Par ailleurs, un autre membre du personnel conservateur a affirmé qu’elle avait été pelotée par un assistant principal au n ° 10 avant d’être nommé à son poste à Downing Street.

La deuxième femme a déclaré qu’elle travaillait lors d’un événement de fête conservatrice lorsqu’elle a été pelotée par un homme qui est maintenant un assistant principal n ° 10, ajoutant: “Je me suis retournée et ce type me regardait juste.”

Elle s’est plainte et l’a soulevé à nouveau lorsque l’homme devait obtenir un poste de cadre supérieur à Downing Street, mais a déclaré que “rien ne s’était passé”.

La femme a également déclaré que le patron de l’aide, après avoir entendu l’allégation, l’avait rejetée parce que l’accusé était “beau et que des femmes se jetaient sur lui”.

Un porte-parole du gouvernement, répondant aux allégations selon lesquelles un ministre aurait agressé une femme, a déclaré: “Nous prenons les allégations d’inconduite très au sérieux et des procédures solides sont en place pour faire part de leurs préoccupations. Toutes les nominations ministérielles suivent également les processus établis.

Concernant les allégations selon lesquelles un assistant n ° 10 aurait peloté une autre femme, le porte-parole a déclaré: «Tous les futurs employés du gouvernement sont soumis aux vérifications et vérifications nécessaires. Nous ne commentons pas les individus.

Le député conservateur Kevin Hollinrake a affirmé vendredi que le harcèlement sexuel n’était pas un problème “culturel” à Westminster – mais a déclaré que les plaintes devraient faire l’objet d’une enquête appropriée.

Le bailleur de fonds de Sunak a déclaré à Sky News : « Je ne crois pas que ce soit culturel. Mais il est clair que dans une cohorte de 650 personnes, vous allez voir un comportement médiocre et là où cela existe, et qu’une plainte est déposée, elle doit faire l’objet d’une enquête approfondie et la plupart des gens doivent rendre des comptes.

Sir John Redwood, l’ancien ministre pressenti pour un emploi dans un cabinet Truss, a déclaré à Times Radio: “Je ne pense pas que les députés aient jamais affirmé qu’il n’y avait aucun problème d’inconduite sexuelle – il y a eu des cas avérés où les députés se sont comportés mal et ont été punis à juste titre.

Sir John a suggéré que le processus actuel était adéquat. “Il doit y avoir des procédures de plainte appropriées, comme il y en a, qui doivent être suivies rigoureusement et judicieusement, pour aller au fond de la vérité des allégations.”