Truss et Sunak devraient convenir d’un plan sur des factures d’énergie “terrifiantes”, déclare le patron de CBI

Les rivaux du leadership conservateur Liz Truss et Rishi Sunak devraient se mettre d’accord sur les grandes lignes d’un plan pour aider les Britanniques à faire face à la flambée des factures énergétiques, a déclaré le chef de la principale organisation commerciale du Royaume-Uni.

Tony Danker, directeur général de la Confédération de l’industrie britannique (CBI), a déclaré qu’attendre l’annonce du successeur de Boris Johnson le 5 septembre serait trop tard pour mettre en place des mesures avant les hausses de prix “terrifiantes” d’octobre.

Truss ou Sunak auraient “besoin de nous dire ce qui va se passer” en entrant dans le numéro 10 le 5 septembre, a déclaré Danker, “ne pas le reporter de quelques semaines pendant qu’ils préparent le budget d’urgence”.

La CBI a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme, il était possible pour les candidats de se mettre d’accord sur un plan approximatif maintenant. “Je pense qu’ils devraient être d’accord sur les principes, étant donné qu’ils ne sont pas d’accord sur la mécanique”, a déclaré M. Danker.

Truss a refusé à plusieurs reprises de s’engager à payer pour alléger la flambée des factures d’énergie, car elle donne la priorité aux réductions d’impôts sur les « aumônes ». Elle a déclaré mardi qu’elle voulait s’assurer que les gens « gardent davantage leur propre argent » et qu’elle examinerait la situation « à l’automne ».

Mais M. Danker a affirmé que les rivaux pouvaient toujours accepter de « cibler les plus durement touchés » avec un soutien, de sorte qu’un soutien « simple et accessible » puisse être défini le 5 septembre.

Le chef de la CBI a également appelé le secrétaire du cabinet Simon Case à aider à organiser des pourparlers avec Truss et Sunak maintenant. “Ils devraient commencer à parler aux candidats maintenant, les fonctionnaires devraient travailler avec les candidats maintenant, afin que le 5 septembre nous obtenions les réponses”, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que M. Johnson pourrait discuter de la nécessité d’agir avec Truss et Sunak. Le Premier ministre « doit dire quelque chose au pays pour rassurer les gens sur ce qui va se passer » avant l’annonce du plafonnement des prix de l’énergie par l’Ofgem le 26 août.

Cependant, le principal soutien de Sunak, Mark Harper, l’ancien whip en chef, a déclaré que l’idée d’un plan conjoint était irréaliste car les deux rivaux étaient trop en désaccord sur l’économie.

“Il y a une différence d’opinion fondamentale”, a déclaré le député conservateur senior à Sky News. “Rishi pense que nous allons devoir apporter un soutien direct aux gens parce que, si vous voulez aider les plus pauvres et les plus vulnérables, vous ne pouvez pas simplement réduire leurs impôts parce qu’ils ne paient pas beaucoup d’impôts.”

L’indépendant comprend qu’aucun des deux camps ne souhaite des pourparlers au cours des prochaines semaines, car les candidats visaient à créer des lignes de démarcation claires sur l’économie alors qu’ils se battent pour devenir le prochain Premier ministre.

Cela survient alors que les experts de Cornwall Insight prévoient que les factures d’énergie du ménage britannique moyen atteindraient un montant dévastateur de 4 266 £ par an en janvier. Le cabinet de conseil a déclaré qu’il était d’environ 650 £ de plus que ses prévisions précédentes, grâce à la hausse du coût du gaz en gros.

Les experts ont prédit que le plafond des prix de l’énergie pourrait atteindre 3 358 £ par an à partir d’octobre, soit une augmentation d’environ 1 400 £.

Peter Matejic, analyste en chef à la Fondation Joseph Rowntree, a appelé les candidats conservateurs à s’entendre sur une action maintenant – affirmant que le pays « ne peut pas se permettre d’ignorer une catastrophe imminente ».

“Les deux candidats au poste de Premier ministre doivent maintenant reconnaître l’évolution extraordinairement rapide de la situation et agir pour protéger les plus durement touchés de l’urgence à venir”, a-t-il déclaré. “Chaque jour où l’action est retardée augmente l’anxiété des familles à faible revenu qui ne savent pas comment elles s’en sortiront cet hiver.”

La End Fuel Poverty Coalition a déclaré qu’elle se félicitait de l’engagement de Sunak à renforcer le soutien direct pour atténuer la douleur de la flambée des factures – et a appelé Truss à «se réveiller» et à s’engager à effectuer des paiements d’urgence.

“Un tsunami de précarité énergétique frappera le pays cet hiver”, a déclaré Simon Francis, coordinateur de la coalition. Il a ajouté: “Liz Truss doit maintenant se réveiller et se rendre compte que ses plans de réduction d’impôts ne garderont pas les gens au chaud cet hiver.”

L’ancien responsable du Trésor, James Dowling, a déclaré que le gouvernement de Johnson pourrait annoncer des mesures pour atténuer l’inflation, s’il y avait un accord avec les deux candidats à la direction des conservateurs.

“Si je me trouve dans l’étrange position d’être d’accord avec Gordon Brown, il est parfaitement possible que le gouvernement produise quelque chose à ce sujet”, a-t-il déclaré mardi à LBC.

“Le problème que vous rencontrez en faisant quoi que ce soit, c’est que cela traverse le [Liz] Plans de fermes. Liz Truss a offert 40 milliards de livres sterling de réductions d’impôts. Il y a une vraie question à savoir dans quelle mesure cela est compatible avec une sorte d’intervention de gros pour alléger le coût des factures de carburant. Il me semble inévitable que tu doives faire ça [offer support on fuel bills].”

L’équipe Truss est déjà en « pourparlers d’accès » avec des représentants du gouvernement sur la manière de mettre en œuvre ses politiques si elle gagne, a rapporté le journal i.

Mais la campagne Truss s’est distanciée des affirmations du journal i. Et L’indépendant comprend que la campagne Sunak n’a pas encore été invitée à des entretiens avec des responsables gouvernementaux.

Downing Street a suggéré que la fonction publique faisait des préparatifs basés sur les plans des deux candidats pour l’économie.

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré: “Vous vous attendez à ce que, comme c’est la pratique habituelle, les départements tiennent compte des engagements potentiels pris par les deux candidats et s’assurent que la fonction publique est prête à les respecter pour celui qui remportera la course à la direction.”