Truss et Kwarteng ont reçu plus de 16 000 £ chacun après avoir quitté leurs fonctions

Liz Truss et Kwasi Kwarteng ont reçu environ 400 £ d’indemnité de départ pour chaque jour où ils étaient en fonction, selon les comptes du gouvernement publiés jeudi.

L’ancien Premier ministre et l’ancien chancelier ont chacun reçu plus de 16 000 £ en quittant leur emploi après seulement quelques semaines, le Rapport annuel du Trésor spectacles, tandis que Tom Scholar, le plus haut fonctionnaire du département, a reçu 457 000 £ après avoir été limogé par Truss.

Les chiffres sont contenus dans une série de rapports annuels de l’ensemble du gouvernement, qui montrent également que Boris Johnson a reçu un paiement de 18 660 £ après avoir quitté son poste de Premier ministre.

Truss et ses alliés ont vu Scholar, qui a été limogée le premier jour de son mandat, comme un représentant de la pensée orthodoxe du Trésor, qu’ils étaient déterminés à réviser dans le cadre de leur plan visant à réduire considérablement les taux d’imposition au Royaume-Uni.

Entre-temps les comptes du ministère des Transports montrent que Grant Shapps a reçu 16 876 £ après avoir quitté son poste de secrétaire aux transports en septembre, même s’il est revenu au gouvernement en tant que secrétaire à l’intérieur six semaines plus tard. Il est aujourd’hui secrétaire à l’énergie.

Rishi Sunak, cependant, qui a passé un peu plus de trois mois hors du gouvernement entre sa démission de chancelier et sa nomination au poste de Premier ministre, a rendu son paiement du même montant.

Les travaillistes ont critiqué Johnson et Truss pour avoir accepté leurs paiements après leur démission, le premier après une série de scandales éthiques et le second au milieu des turbulences économiques créées par les politiques budgétaires de son gouvernement. Les taux hypothécaires britanniques ont explosé après le mini-budget du gouvernement Truss en septembre dernier et ne sont plus revenus au même niveau depuis.

Angela Rayner, chef adjointe du Labour, a déclaré: «Après le désordre dans lequel ils ont laissé notre pays, ils devraient baisser la tête de honte, et non repartir avec un énorme gain.

«À une époque où les gens à travers le pays ont du mal à payer leurs hypothèques et à mettre de la nourriture sur la table, cela montre un manque de honte stupéfiant pour Johnson et Truss d’accepter cet argent, mais c’est exactement ce que nous attendons d’un groupe de conservateurs qui ne se soucient que d’eux-mêmes.

Daisy Cooper, la chef adjointe des libéraux démocrates, a déclaré: «C’est une gifle pour tous ceux qui ont vu leurs hypothèques monter en flèche à cause du mini-budget désastreux de Truss et Kwarteng.

« Il est franchement insultant que, alors que les gens luttent contre la crise du coût de la vie, les responsables de leurs difficultés financières soient inondés de dizaines de milliers de livres de l’argent des contribuables. »

En vertu des règles introduites en 1991, les ministres ont droit à trois mois de salaire sous forme de somme forfaitaire lorsqu’ils quittent leurs fonctions, bien que toute personne de plus de 65 ans ne soit pas éligible, pas plus que quiconque revient au gouvernement dans les trois semaines. Les ministres sont également autorisés à rendre leurs paiements, comme Sunak l’a choisi.

Truss a reçu 18 660 £ après avoir passé 49 jours au pouvoir, soit 381 £ par jour, tandis que Kwarteng a reçu 16 876 £ après 38 jours en tant que chancelier, soit l’équivalent de 444 £. Un porte-parole de Truss a refusé de commenter, tandis que Kwarteng n’a pas répondu à une demande en ce sens.

Truss et Kwarteng ne sont que deux d’une série de ministres qui ont reçu des paiements après des périodes de mandat relativement courtes au milieu du chaos au sommet du gouvernement l’automne dernier.

Robert Buckland a reçu 16 876 £ après avoir passé moins de quatre mois en tant que secrétaire gallois, tandis que Conor Burns a reçu 7 920 £ après avoir passé un mois en tant que ministre du Commerce.

Les fonctionnaires tels que Scholar reçoivent un mois de salaire pour chaque année de service, jusqu’à un maximum de 21 mois. Scholar a travaillé dans la fonction publique pendant 30 ans, dont six en tant que secrétaire permanent du Trésor, mais a été limogé par Truss – une décision qui a été en partie imputée à la perte soudaine de confiance du marché dans la dette publique britannique.

Scholar a reçu une indemnité de départ de 335 000 £, mais a également reçu 122 000 £ supplémentaires au lieu de bénéficier de sa période de préavis complète.