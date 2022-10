Truss et Kwarteng au Royaume-Uni contraints à un revirement fiscal humiliant

Le gouvernement britannique a été contraint de revenir sur ses projets de réduction du taux d’imposition le plus élevé.

Cette décision embarrassante intervient après que le Premier ministre Liz Truss et le ministre des Finances Kwasi Kwarteng ont annoncé un “plan de croissance” pour lutter contre la crise économique du pays.

Truss a admis qu’elle aurait dû faire plus pour « jeter les bases » de la politique après que les plans proposés aient provoqué des bouleversements sur les marchés financiers et au sein de son parti.

Le gouvernement de la Première ministre britannique Liz Truss a été contraint lundi à un revirement humiliant, annulant les plans de réduction du taux d’impôt sur le revenu le plus élevé qui avaient contribué à déclencher une rébellion dans son parti et des turbulences sur les marchés financiers.

Truss et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, ont annoncé le 23 septembre un nouveau “plan de croissance” qui réduirait les impôts et la réglementation, financé par de vastes emprunts publics pour sortir l’économie d’années de croissance stagnante.

Mais le plan a déclenché une crise de confiance dans le gouvernement, martelant la valeur de la livre et les prix des obligations d’État et secouant les marchés mondiaux à un point tel que la Banque d’Angleterre a dû intervenir avec un programme de 65 milliards de livres (73 milliards de dollars) pour régler le marché de la dorure.

Kwarteng a déclaré dans un communiqué :

Il est clair que l’abolition du taux d’imposition de 45p est devenue une distraction de notre mission primordiale de relever les défis auxquels notre pays est confronté.

“En conséquence, j’annonce que nous ne procédons pas à l’abolition du taux d’imposition de 45p. Nous l’obtenons et nous avons écouté.”

La décision d’inverser le cap risque de mettre Truss et Kwarteng sous une pression énorme, moins de quatre semaines après leur arrivée au pouvoir. La Grande-Bretagne a eu quatre premiers ministres au cours des six dernières années politiquement mouvementées.

Truss, l’ancienne ministre britannique des Affaires étrangères âgée de 47 ans, qui a pris ses fonctions le 6 septembre après avoir remporté une course à la direction parmi les membres du Parti conservateur, et non le pays, a admis dimanche qu’elle aurait dû faire plus pour « jeter les bases » de la politique. .

Alors que la suppression du taux d’imposition maximal ne devait coûter qu’environ 2 milliards sur un plan de réduction d’impôt de 45 milliards de livres, c’était l’élément le plus accrocheur d’un paquet fiscal qui devait être financé par des emprunts publics, avec Kwarteng n’expliquant pas comment cela serait payé à long terme.

Truss n’a pas non plus nié que cela nécessiterait des réductions de dépenses pour les services publics et dimanche, elle a refusé de s’engager à augmenter les prestations sociales en fonction de l’inflation – une combinaison toxique qui serait saisie par les partis d’opposition.

La livre a récupéré toutes ses pertes contre les États-Unis depuis que Kwarteng a livré le mini-budget et était à 1,125 $ à 6h17 GMT, en hausse de 0,8% sur la journée.