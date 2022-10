Truss « envisage d’envoyer de l’argent pour la garde d’enfants aux parents » en Angleterre

Liz Truss envisagerait de bouleverser le système de subventions pour la garde d’enfants, dans le cadre duquel les parents, plutôt que les crèches, recevraient de l’argent du gouvernement à dépenser comme bon leur semble.

Dans l’état actuel des choses, tous les enfants de trois et quatre ans en Angleterre ont droit à 15 heures de garde d’enfants gratuites par semaine pendant les périodes scolaires, tandis que certaines familles peuvent réclamer jusqu’au double de ce montant.

Le financement de chaque place est actuellement envoyé directement aux prestataires agréés, tels que les crèches ou les assistantes maternelles.

L’argent, qui s’élève généralement à environ 2 000 £ par enfant et par an, est actuellement versé directement aux crèches. Cependant, le Premier ministre et son secrétaire à l’Éducation, Kit Malthouse, seraient en train d’évaluer des propositions qui verraient l’argent versé directement aux parents pour qu’ils investissent comme ils le souhaitent.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré qu'”un large éventail d’options” est à l’étude pour rendre la garde d’enfants plus accessible et abordable, mais aucune décision n’a encore été prise.

Les temps a déclaré qu’une option consiste à accorder aux parents un budget de garde d’enfants flexible au lieu d’un espace payant, le gouvernement pouvant assouplir les règles sur les prestataires pouvant offrir les soins et l’âge que les enfants doivent avoir pour être éligibles.

Une source gouvernementale a déclaré au journal que le système existant de garde d’enfants subventionnées était un “processus alambiqué, Heath Robinson”. Au lieu de cela, les parents pourraient se voir attribuer un budget – probablement équivalent au montant actuellement versé aux crèches – à dépenser au fil du temps comme ils le souhaitent.

L’Early Years Alliance, qui représente environ 14 000 prestataires de services de garde d’enfants en Angleterre, a déclaré que l’idée risquait de créer un “système à deux niveaux”. Neil Leitch, directeur général de l’organisme de bienfaisance, a déclaré: «Les familles plus riches capables de compléter leur« pot »gouvernemental pourraient accéder à des soins et à une éducation de meilleure qualité beaucoup plus facilement que celles à faible revenu qui ne peuvent pas se le permettre.»

Bridget Phillipson, la secrétaire à l’éducation de l’ombre, a déclaré: «Ces plans à moitié cuits montrent que les conservateurs n’ont aucune idée de la façon de créer un système qui fonctionne pour les familles. Labour créera un système de garde d’enfants moderne qui soutiendra les parents de la fin du congé parental à la fin de l’école primaire.

Le Premier ministre tente de changer un “système alambiqué” (fil de sonorisation)

Alternativement, les familles pourraient avoir une liberté quasi totale sur la façon dont elles dépensent l’argent, le transmettant potentiellement aux grands-parents aidant à la garde des enfants.

Le bouleversement survient après quelques jours difficiles pour Liz Truss à la suite d’un demi-tour colossal sur la réduction du taux d’imposition de 45p. Lors de la conférence conservatrice, certains députés conservateurs “parlent ouvertement” de la manière dont Mme Truss pourrait être destituée, a déclaré l’ancien chef de cabinet n ° 10 Nick Timothy – prédisant qu’il serait difficile pour le Premier ministre de survivre au début difficile de son mandat de premier ministre.

Le haut responsable de Downing Street qui a travaillé sous Theresa May a déclaré qu’il restait “très, très difficile à récupérer” après le mini-budget désastreux qui a déclenché une rébellion d’arrière-ban.

Un porte-parole du DfE a déclaré: “Nous explorons un large éventail d’options pour rendre la garde d’enfants plus accessible et abordable pour les parents, mais aucune décision n’a été prise.”