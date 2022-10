Truss du Royaume-Uni tente de secouer un début lugubre avec un discours de parti

La Première ministre britannique Liz Truss dira mercredi que tout changement entraîne des perturbations alors qu’elle tente de convaincre son parti conservateur – et le pays – que les turbulences déclenchées par son programme économique de réduction des impôts apporteront finalement plus de prospérité.

Truss doit clôturer une conférence conservatrice tumultueuse avec un discours aux délégués dans la ville centrale anglaise de Birmingham. Beaucoup sont d’humeur maussade après un rassemblement de quatre jours qui a vu des revirements politiques du gouvernement et une rébellion ouverte de la part de législateurs qui craignent que le parti ne soit voué à perdre les prochaines élections nationales.

Truss dit qu’elle s’en tiendra à son plan visant à remodeler l’économie britannique par des réductions d’impôts et la déréglementation dans le but de mettre fin à des années de croissance atone et de créer “une nouvelle Grande-Bretagne pour la nouvelle ère”.

Dans son discours le plus important depuis sa prise de fonction il y a un mois, elle dira que “chaque fois qu’il y a du changement, il y a des perturbations”.

“Tout le monde ne sera pas en faveur”, dira Truss, selon des extraits du discours publiés par son bureau. « Mais tout le monde bénéficiera du résultat — une économie en croissance et un avenir meilleur. C’est ce que nous avons un plan clair à réaliser.

Ce plan a déjà de nombreuses critiques au sein du Parti conservateur. La première grande politique de Truss, un plan de relance comprenant 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts à payer par des emprunts publics, a alarmé les marchés financiers lors de son annonce le 23 septembre. La livre a plongé à un niveau record par rapport au dollar. , et la Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour soutenir le marché obligataire et arrêter une crise économique plus large.

Sous la pression politique et financière, le gouvernement a abandonné lundi la partie la plus impopulaire de son paquet budgétaire : une réduction d’impôt sur les revenus supérieurs à 150 000 livres (167 000 dollars) par an. Cela permettra d’économiser environ 2 milliards de livres, une petite part du plan de réduction d’impôts de 45 milliards de livres du gouvernement. On ne sait pas comment le reste sera payé.

Le gouvernement annonce qu’il publiera un plan budgétaire entièrement chiffré, accompagné de prévisions économiques de l’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire, le 23 novembre.

Truss dit que ses politiques apporteront une croissance économique, des salaires plus élevés et éventuellement plus de recettes fiscales à dépenser pour le gouvernement. Mais les critiques disent que les plans ne font pas grand-chose pour aider des millions de personnes qui sont actuellement aux prises avec une crise du coût de la vie alimentée par la flambée des prix de l’énergie.

Truss a déclaré mardi qu’elle était “très déterminée à soutenir les plus vulnérables”, soulignant un plafond sur les prix de l’énergie qui est entré en vigueur le 1er octobre. Mais elle a refusé de promettre que les prestations et les pensions de l’État augmenteront en fonction de l’inflation, qui a été la pratique depuis des années.

Cela a alarmé certains législateurs conservateurs, qui disent que cela revient à s’attaquer aux pauvres tout en accordant des réductions d’impôt aux mieux nantis. Plusieurs ont déclaré lors de la conférence qu’ils ne voteraient pas pour la mesure.

Dans son discours, Truss décrira les défis économiques de la Grande-Bretagne dans le cadre de la crise mondiale déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

“L’ampleur du défi est immense”, prévoit-elle de dire. « La guerre en Europe pour la première fois depuis une génération. Un monde plus incertain au lendemain du COVID. Et une crise économique mondiale. C’est pourquoi en Grande-Bretagne, nous devons faire les choses différemment.

Alors que les délégués se réunissaient pour des tables rondes et des réceptions de vin dans une salle de conférence caverneuse, le gouvernement a sombré dans des combats entre factions. La ministre de l’Intérieur Suella Braverman, une alliée de Truss, a accusé les législateurs conservateurs qui n’étaient pas d’accord avec Truss d’avoir organisé “un coup d’État”.

Au milieu de la tourmente des conservateurs, le parti travailliste d’opposition a pris une avance considérable dans les sondages d’opinion. Une élection nationale ne doit pas avoir lieu avant 2024, mais de nombreux conservateurs craignent que le parti manque de temps pour combler l’écart.

L’expert en sondages John Curtice a déclaré que “tous les ingrédients d’une défaite électorale sont en place” pour les conservateurs.

“La question est de savoir si oui ou non à la fin ils sont combinés et mis au four et ainsi intégrés dans les souvenirs et les perceptions des électeurs”, a-t-il déclaré à Sky News.