Truss du Royaume-Uni s’engage à écouter alors qu’elle est sous le choc des demi-tours politiques

BIRMINGHAM, Angleterre (AP) – La Première ministre britannique Liz Truss a insisté sur le fait qu’elle dirigeait «un gouvernement à l’écoute» qui apprend de ses erreurs, alors qu’elle tente de restaurer son autorité fragile et de rassurer les marchés financiers effrayés par les promesses économiques en dents de scie de son gouvernement.

Truss a déclaré à la BBC dans une interview diffusée mardi qu’elle et ses ministres étaient déterminés à “réfléchir à la façon dont nous aurions pu mieux faire les choses”.

« Est-ce que tout ce que le gouvernement (a) fait est absolument parfait ? Non, ce n’est pas le cas », a-t-elle dit. “Je le reconnais pleinement. Et nous avons appris des commentaires que nous avons reçus.

Ces « rétroactions » ont été spectaculaires : les quatre semaines de mandat de Truss ont vu la livre plonger à des niveaux record par rapport au dollar, la Banque d’Angleterre a pris des mesures d’urgence et le parti travailliste de l’opposition a atteint des niveaux record contre ses conservateurs dans les sondages d’opinion.

Maintenant, Truss fait également face à une bataille avec son parti sur ses plans économiques, certains législateurs avertissant qu’ils s’opposeront à toute tentative de réduire les prestations sociales pour aider à payer des impôts moins élevés.

Truss a pour mission de remodeler l’économie britannique grâce à des réductions d’impôts et à la déréglementation dans le but de mettre fin à des années de croissance atone. Mais elle essaie de faire face à une série de revirements sur sa première grande politique : un plan de relance qui comprend 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts, à payer par des emprunts publics. Son annonce du 23 septembre a fait chuter la livre à un niveau record par rapport au dollar et a augmenté le coût des emprunts publics.

La Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour soutenir le marché obligataire et arrêter une crise économique plus large. Les craintes que la banque augmente bientôt les taux d’intérêt ont poussé les prêteurs hypothécaires à retirer leurs offres les moins chères, provoquant des troubles pour les acheteurs de maisons.

Sous la pression politique et financière, le gouvernement a supprimé lundi la partie la plus impopulaire de son paquet budgétaire, une réduction d’impôt sur les revenus supérieurs à 150 000 livres (167 000 dollars) par an.

Le chef du Trésor, Kwasi Kwarteng, a également promis de publier un plan budgétaire entièrement chiffré, ainsi qu’une prévision économique de l’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire. Initialement, cela devait arriver le 23 novembre, mais la pression croissante signifie qu’il est susceptible d’arriver des semaines plus tôt.

Ce que Kwarteng a appelé lundi le “hullabaloo” sur les plans du gouvernement a jeté une ombre sur la conférence annuelle des conservateurs dans la ville de Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, où de nombreux délégués expriment leurs craintes que le parti, au pouvoir depuis 2010, ne se dirige vers la défaite en la prochaine élection.

Le parti dispose d’une majorité dominante au Parlement mais est agité après trois ans de scandale sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson, suivi d’une course à la direction qui divise Truss et l’ancien chef du Trésor Rishi Sunak. Sunak a averti lors de sa campagne perdante que le projet de Truss de financer des réductions d’impôts par l’emprunt nuirait à la fois à la crédibilité économique du gouvernement et aux finances de la nation.

Truss dit que ses politiques apporteront une croissance économique, des salaires plus élevés et éventuellement plus de recettes fiscales à dépenser pour le gouvernement. Mais les critiques disent que les plans ne font pas grand-chose pour aider des millions de personnes qui sont actuellement aux prises avec une crise du coût de la vie alimentée par la flambée des prix de l’énergie.

Truss a déclaré qu’elle était “très déterminée à soutenir les plus vulnérables”, soulignant un plafond sur les prix de l’énergie qui est entré en vigueur le 1er octobre.

Cependant, elle a refusé de promettre que les prestations et les pensions de l’État augmenteraient en fonction de l’inflation, ce qui est la pratique depuis des années.

“Nous allons devoir prendre des décisions sur la manière dont nous réduirons la dette en proportion du PIB à moyen terme”, a déclaré Truss. “Nous devons être financièrement responsables.”

Les législateurs conservateurs – y compris les ministres du gouvernement – ​​ont averti Truss qu’ils s’opposeraient à une réduction en termes réels des prestations sociales.

« J’ai toujours soutenu, que ce soit les retraites, que ce soit notre système de protection sociale, suivre le rythme de l’inflation. C’est logique de le faire », a déclaré Penny Mordaunt, chef de la Chambre des communes.

“C’est ce pour quoi j’ai voté auparavant, tout comme beaucoup de mes collègues”, a déclaré Mordaunt à Times Radio.

Jill Lawless, l’Associated Press