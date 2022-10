Truss du Royaume-Uni s’en tient au plan économique alors que son parti s’inquiète

La Première ministre britannique Liz Truss a déclaré dimanche qu’elle aurait pu faire un meilleur travail pour « jeter les bases » de son ensemble de réductions d’impôts non financées, mais a insisté sur le fait qu’elle poursuivrait un plan économique qui a provoqué des turbulences sur les marchés financiers et affaibli l’opinion publique du pays. finances.

Truss a reconnu que le Royaume-Uni fait face à “une période très turbulente et orageuse”, mais a déclaré que ses politiques conduiraient à une “économie à forte croissance et à faible taux d’imposition” à plus long terme.

Les commentaires ne calmeront probablement pas le parti conservateur de Truss, qui ouvre dimanche sa conférence annuelle de quatre jours dans la ville de Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, au milieu de la chute des sondages et du mécontentement croissant du public.

Truss a pris ses fonctions il y a moins d’un mois, promettant de remodeler radicalement l’économie britannique pour mettre fin à des années de croissance atone. Mais l’annonce par le gouvernement le 23 septembre d’un plan de relance comprenant 45 milliards de livres (50 milliards de dollars) de réductions d’impôts, à payer par des emprunts publics, a fait chuter la livre à un niveau record par rapport au dollar.

La Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir pour soutenir le marché obligataire, et les craintes que la banque augmente bientôt les taux d’intérêt ont poussé les prêteurs hypothécaires à retirer leurs offres les moins chères, provoquant des troubles pour les acheteurs de maisons.

“J’ai appris de cela”, a déclaré Truss à la BBC. “Je veillerai à l’avenir à ce que nous fassions un meilleur travail de préparation du terrain.”

Truss est restée fidèle à son insistance sur le fait que les problèmes économiques de la Grande-Bretagne faisaient partie d’une flambée mondiale de l’inflation et des prix de l’énergie stimulée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dans le but de calmer les turbulences du marché, Truss et son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, ont déclaré qu’ils établiraient un plan budgétaire à moyen terme le 23 novembre, parallèlement aux prévisions économiques de l’Office indépendant pour la responsabilité budgétaire.

De nombreux économistes et de nombreux conservateurs affirment que cela signifie que des semaines de turbulences économiques supplémentaires sont à venir. Michael Gove, qui a été ministre principal dans les gouvernements conservateurs précédents, a déclaré que l’annonce “devra être avancée” et que certaines parties du paquet économique devront être abandonnées.

Gove a déclaré qu’il y avait “une prise de conscience insuffisante au sommet du gouvernement de l’ampleur du changement requis”.

De nombreux législateurs conservateurs craignent qu’un dirigeant choisi pour remplacer le Premier ministre Boris Johnson pour ses promesses de croissance économique n’ait mis le parti sur la voie de la défaite aux prochaines élections générales, prévues d’ici 2024. Les sondages d’opinion suggèrent que le parti travailliste d’opposition s’ouvre une avance substantielle.

“Je ferai ce que je peux pour gagner le cœur et l’esprit de mes collègues du Parti conservateur”, a déclaré Truss – mais cela ne semble pas inclure un changement de cap.

Truss a déclaré qu’elle n’abandonnerait pas la partie la plus impopulaire de son programme économique, une décision de supprimer le taux d’impôt sur le revenu supérieur de 45% payé sur les revenus supérieurs à 150 000 livres (167 000 $) par an. Et elle ne dirait pas s’il faudra couper dans les services sociaux et publics pour payer des impôts moins élevés.

“Je pense que la politique s’est trop concentrée sur l’optique ou sur l’apparence des choses”, a déclaré Truss. Elle a dit qu’elle était convaincue que ses politiques feraient croître l’économie de 2,5% par an – un objectif que le Royaume-Uni n’a pas atteint depuis des années.

La porte-parole du Parti travailliste pour l’économie, Rachel Reeves, a accusé le gouvernement conservateur de “faire une sorte d’expérience folle avec l’économie britannique” et d’ignorer “l’anxiété et la peur” ressenties par des millions de gens ordinaires.

“L’idée que l’économie par ruissellement va en quelque sorte générer la croissance de 2,5% que nous voulons tous voir est pour les oiseaux”, a déclaré Reeves à la BBC.